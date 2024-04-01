Νέο ρεκόρ για τον χρυσό



Σε νέα επίπεδα ρεκόρ σκαρφάλωσαν οι τιμές του χρυσού, παίρνοντας ώθηση από τις προσδοκίες για μείωση των αμερικανικών επιτοκίων, αλλά και λόγω και της απήχησης που έχει ως ασφαλές καταφύγιο.

Η τιμή spot του χρυσού ενισχύθηκε κατά 1,32% στις 2.265,53 δολ. η ουγγιά, με τα αμερικανικά συμβόλαια να καταγράφουν άνοδο άνω του 2% στις 2.286,39 δολ. η ουγγιά.

“Είναι μια συναρπαστική στιγμή για τον χρυσό” δήλωσε στο CNBC ο Joseph Cavaton, στρατηγικός αναλυτής του Παγκόσμιου Συμβουλίου Χρυσού. “Αυτό που οδηγεί την άνοδο της τιμής, κατά την άποψή μου, είναι ότι πολλοί κερδοσκόποι ενισχύουν την άποψή τους ότι η Fed θα μειώσει τα επιτόκια”

Σημειώνεται ότι αναλυτές αναμένουν μείωση των επιτοκίων από την Fed τον Μάιο ή τον Ιούνιο.



"Στην Κίνα, ιδιώτες επενδυτές έχουν στραφεί προς τον χρυσό καθώς ο τομέας των ακινήτων τα έχει πάει αρκετά άσχημα το τελευταίο διάστημα” σύμφωνα με τον Caesar Bryan, διαχειριστή κεφαλαίων στην επενδυτική εταιρεία Gabelli Funds. Ο ίδιος τόνισε ότι η οικονομία της Κίνας έχει παραμείνει αδύναμη, ενώ ούτε το χρηματιστήριο της χώρας, αλλά ούτε και το νόμισμά της έχουν επιδείξει καλές επιδόσεις.

Το ράλι στο κίτρινο μέταλλο έχει μέχρι στιγμής τροφοδοτηθεί από τις ισχυρές αγορές που έχουν πραγματοποιήσει οι κεντρικές τράπεζες σε παγκόσμιο επίπεδο, σε μια προσπάθεια να διαφοροποιήσουν το χαρτοφυλάκιο αποθεματικών τους, λόγω των γεωπολιτικών κινδύνων, του πληθωρισμού αλλά και της αδυναμίας του αμερικανικού δολαρίου, σχολίασε ο Cavatoni του Παγκόσμιου Συμβουλίου Χρυσού.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.