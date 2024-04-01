Σε ισχύ τίθεται από σήμερα, 1η Απριλίου - μετά και την παράταση που είχε δοθεί - η υποχρεωτική παροχή δυνατότητας πληρωμών με μηχανήματα POS για 35 κλάδους επιχειρήσεων και επαγγελματιών.

Συγκεκριμένα, από σήμερα οι καταναλωτές θα έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν παντού την κάρτα τους για όλες τις συναλλαγές ακόμα και σε ταξί, περίπτερα, περίπτερα, ψιλικατζίδικα, παντοπωλεία, λαϊκές αγορές, ακόμα και στα πανηγύρια.

Οι 35 κλάδοι που πρέπει να δέχονται πληρωμές με κάρτα

Λιανικό εμπόριο σε μη εξειδικευμένα καταστήματα που πωλούν κυρίως τρόφιμα, ποτά ή καπνό

Άλλο λιανικό εμπόριο σε μη εξειδικευμένα καταστήματα

Λιανικό εμπόριο άλλων τροφίμων σε εξειδικευμένα καταστήματα

Λιανικό εμπόριο τροφίμων, ποτών και καπνού, σε υπαίθριους πάγκους και αγορές

Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ενδυμάτων και υποδημάτων, σε υπαίθριους πάγκους και αγορές

Λιανικό εμπόριο άλλων ειδών σε υπαίθριους πάγκους και αγορές

Άλλο λιανικό εμπόριο εκτός καταστημάτων, υπαίθριων πάγκων ή αγορών

Εκμετάλλευση ταξί

Χρηματοδοτική μίσθωση (leasing)

Ασφάλειες ζωής

Δραστηριότητες σχετικές με συναλλαγές συμβάσεων χρεογράφων και αγαθών

Άλλες δραστηριότητες συναφείς προς τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, με εξαίρεση τις ασφαλιστικές δραστηριότητες και τα συνταξιοδοτικά ταμεία

Αξιολόγηση κινδύνων και ζημιών

Δραστηριότητες ασφαλιστικών πρακτόρων και μεσιτών

Άλλες δραστηριότητες συναφείς προς τις ασφαλίσεις και τα συνταξιοδοτικά ταμεία

Δραστηριότητες διαχείρισης κεφαλαίων

Αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων

Δραστηριότητες δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας

Διαφημιστικά γραφεία

Παρουσίαση στα μέσα ενημέρωσης

Έρευνα αγοράς και δημοσκοπήσεις

Ενοικίαση και εκμίσθωση εξοπλισμού αεροπορικών μεταφορών

Εκμίσθωση πνευματικής ιδιοκτησίας και παρεμφερών προϊόντων, με εξαίρεση τα έργα με δικαιώματα δημιουργού

Δραστηριότητες γραφείων εύρεσης εργασίας

Υπηρεσίες γραφείων εύρεσης προσωρινής απασχόλησης

Άλλες υπηρεσίες διάθεσης ανθρώπινου δυναμικού

Δραστηριότητες τηλεφωνικών κέντρων

Οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων

Τριτοβάθμια εκπαίδευση

Πολιτιστική εκπαίδευση

Εκπαιδευτικές υποστηρικτικές δραστηριότητες

Τέχνες του θεάματος

Εκμετάλλευση αιθουσών θεαμάτων και συναφείς δραστηριότητες

Δραστηριότητες βιβλιοθηκών και αρχειοφυλακείων

Επιδιόρθωση υποδημάτων και δερμάτινων ειδών

Πηγή: skai.gr

