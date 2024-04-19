«Πώς η Ελλάδα στάθηκε ξανά στα πόδια της μετά την πιο μακρά περίοδο ύφεσης στον πλανήτη», τιτλοφορεί εγκωμιαστικό ρεπορτάζ για την ελληνική οικονομία μία από τις πλέον επιδραστικές εφημερίδες στην Ευρώπη, οι Times του Λονδίνου.

Στο εκτενές ρεπορτάζ επισημαίνεται ότι μετά την κρίση χρέους και τα προγράμματα διάσωσης από το ΔΝΤ και τους Ευρωπαίους πιστωτές της περιόδου 2010-18, «τα πράγματα τώρα βελτιώνονται». «Η ελληνική οικονομία -αναφέρει χαρακτηριστικά η εφημερίδα- συγκαταλέγεται στις ταχύτερα αναπτυσσόμενες στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα τελευταία τρία χρόνια, επιτυγχάνοντας ρυθμούς ανάπτυξης 8,4% το 2021, 5,9% το 2022 και 2,1% το 2023».

«Η ανεργία –τονίζεται στο ρεπορτάζ– που έφθασε στα ιστορικά υψηλά του 27,2% το 2013, έχει μειωθεί στο 10%. Το ποσοστό των μη εξυπηρετούμενων δανείων στις ελληνικές τράπεζες έχει μειωθεί στο 7%. Τα ελληνικά ομόλογα που αξιολογούνταν ως «σκουπίδια» (junk) για περισσότερο από μια δεκαετία, πρόσφατα αναβαθμίστηκαν στην επενδυτική βαθμίδα από τρεις εκ των τεσσάρων οίκους αξιολόγησης. Μόνο η Moody’s δεν έχει προχωρήσει ακόμη αλλά υπάρχει η πεποίθηση ότι θα ακολουθήσει, με βάση και τις περαιτέρω μεταρρυθμίσεις στη δικαιοσύνη».

Στο ρεπορτάζ αναδεικνύεται επίσης το γεγονός ότι η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις 10 πρώτες χώρες στον πλανήτη στην εγκατάσταση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, την ώρα που η φαρμακευτική βιομηχανία και ο τομέας της αγροδιατροφής μαζί με παραδοσιακά ανεπτυγμένους τομείς της οικονομίας, όπως η ναυτιλία και ο τουρισμός, έχουν εξίσου θετικές επιδόσεις.

Οι Times του Λονδίνου κάνουν ειδική αναφορά στον τουρισμό επισημαίνοντας ότι οι αφίξεις ήταν αυξημένες κατά 17% στα 32 εκατομμύρια το 2023 συγκριτικά με το 2022 και οι προβλέψεις συγκλίνουν για επίδοση - ρεκόρ τη φετινή χρονιά. «Η Αθήνα έχει γίνει προορισμός από μόνη της, πολύ περισσότερο από σημείο διέλευσης για τα νησιά. Τα μουσεία της έχουν βελτιωθεί και τα εστιατόρια και τα μπαρ της έχουν γίνει πιο εκλεπτυσμένα, επωφελούμενα από την οικονομική ανάκαμψη», αναφέρει η εφημερίδα.

Ευοίωνες είναι οι προοπτικές και στην αγορά ακινήτων, «που κινείται δυνατά την τελευταία τριετία», όπως επισημαίνουν παράγοντες της αγοράς σε εκτιμήσεις τους που δημοσιεύονται στο ρεπορτάζ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.