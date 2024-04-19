Χρηματιστήριο: Εβδομαδιαία πτώση 0,57% και κέρδη 7,69% από τις αρχές του 2024

Με ήπια υποχώρηση έκλεισε η χρηματιστηριακή αγορά την εβδομάδα που τελειώνει, με την μεταβλητότητα να χαρακτηρίζει την εικόνα της αγοράς, όπως και των διεθνών αγορών.

Η νέα κρίση βρήκε τις χρηματιστηριακές αγορές κοντά στα ιστορικά υψηλά τους και αυτό αυξάνει την ανησυχία και την μεταβλητότητα για μια πιο βαθιά διόρθωση, ως συνέπεια της καθυστέρησης μείωσης των υψηλών επιτοκίων, των χαμηλών προσδοκιών για ανάπτυξη, αλλά και του φόβου που δημιουργούν οι αλλεπάλληλες γεωπολιτικές κρίσεις .

Υψηλή μεταβλητότητα υπήρξε και στο Χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο, την Τρίτη, υποχώρησε σε χαμηλό 2 ,5 μηνών, για να ανακάμψει στις επόμενες συνεδριάσεις.

Πάντως όπως επισημαίνει η Beta Sec , έχει αποδειχθεί ότι στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων που οι αγορές βρέθηκαν υπό την πίεση γεωπολιτικών εντάσεων, η μακροχρόνια πορεία των μετοχών δεν επηρεάστηκε. Στην πραγματικότητα τα γεγονότα ‘έσβησαν' μέσα σε ένα διάστημα ενός ή δύο μηνών και οι αγορές επέστρεψαν στα προ-έντασης επίπεδα.

Συνεχίζονται οι θετικές εκτιμήσεις των επενδυτικών οίκων για τον τραπεζικό κλάδο. Η Goldman Sachs παραμένει «ταύρος» για τις ελληνικές τράπεζες, τονίζοντας πως παρά τη σημαντική άνοδο που έχουν καταγράψει (56% τους τελευταίους δώδεκα μήνες), συνεχίζουν να διαπραγματεύονται με discount σε σύγκριση με τις τράπεζες στις παγκόσμιες αναδυόμενες αγορές και τις ευρωπαϊκές τράπεζες.

Για τη Eurobank αυξάνει την τιμή στόχο στα 2,50 ευρώ, από 1,95 ευρώ για την Εθνική και την Πειραιώς στα 10 ευρώ (από 8,90 ευρώ ) και στα 5,30 ευρώ (από 4,70 ευρώ) αντίστοιχα και για την Alpha Bank δίνει τιμή στόχο στα 1,95 ευρώ.

Διψήφια ποσοστά κερδοφορίας μέχρι το 2026 για τις ελληνικές τράπεζες εκτιμά η Alpha Finance και εκτιμά ότι όποια υποχώρηση δημιουργεί ευκαιρίες αγορών. Προχωρά σε αναβάθμιση των τιμών στόχων κατά 25% περίπου (Eurobank 2,45 ευρώ, Πειραιώς 4,90 ευρώ, Εθνική 9,10 ευρώ) .

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε την εβδομάδα στις 1.392,62 μονάδες, έναντι 1.400,61 μονάδων της προηγούμενης εβδομάδας, σημειώνοντας εβδομαδιαία πτώση 0,57%. Από τις αρχές του 2024, ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης καταγράφει κέρδη 7,69%.

Ο δείκτης της υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE/ASE 25 έκλεισε την εβδομάδα με πτώση 0,50% και από τις αρχές του 2024 ενισχύεται 8,20%. Ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης FTSE MID έκλεισε με εβδομαδιαία πτώση 0,09%, ενώ από τις αρχές του έτους σημειώνει μικρή άνοδο 0,38%.

Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε την εβδομάδα με πτώση 1,88 %, ενώ από τις αρχές του 2024 σημειώνει κέρδη 11,12%.

Η συνολική αξία των συναλλαγών στις συνεδριάσεις αυτής της εβδομάδος διαμορφώθηκε στα 678,136 εκατ. ευρώ, ενώ η μέση ημερήσια αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 135,627 εκατ. ευρώ, από 119,430 εκατ. ευρώ της περασμένης εβδομάδος.

Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς την εβδομάδα αυτή μειώθηκε κατά 297 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκε στα 96,259 δισ. ευρώ, ενώ από τις αρχές του έτους είναι αυξημένη κατά 8,371 δισ. ευρώ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.