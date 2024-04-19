Το ευρώ ενισχύεται κατά 0,13%, στα 1,0660 δολάρια

Στην αγορά συναλλάγματος, το ευρώ έναντι του δολαρίου σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 0,13% και διαμορφώνεται στα 1,0660 δολάρια.

Το ευρώ βρίσκεται στα 164,7370 γεν, στο 0,8561 με τη στερλίνα και στο 0,9684 με το ελβετικό φράγκο.

Η ισοτιμία του δολαρίου υποχωρεί οριακά σε ποσοστό 0,02% έναντι του γεν και διαμορφώνεται στα 154,5840 γεν.

Η στερλίνα έναντι του δολαρίου σημειώνει άνοδο κατά 0,10% και διαμορφώνεται στα 1,2450 δολάρια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

