Χρηματιστήριο: Κλείσιμο με κέρδη 0,84% την Παρασκευή - Στις 1.392,62 μονάδες ο Γενικός Δείκτης

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 127,45 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 22.884.453 μετοχές

Χρηματιστήριο

Με άνοδο, για τρίτη συνεχή συνεδρίαση, έκλεισαν οι τιμές των μετοχών στην τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδος, με την αγορά να παρουσιάζεται ψύχραιμη απέναντι στη νέα ένταση που δημιουργήθηκε στο γεωπολιτικό πεδίο.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.392,62 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,84%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 1.371,58 μονάδες (-0,69%) και υψηλότερη τιμή στις 1.395,57 μονάδες (+1,05%).

Σε εβδομαδιαία βάση, ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης κατέγραψε πτώση 0,57%, από τις αρχές του μήνα υποχωρεί 2,09%, ενώ από τις αρχές του 2024 καταγράφει κέρδη 7,69%.

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 127,45 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 22.884.453 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 0,81%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 1,36%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Viohalco (+4,88%), της Lamda Development (+4,39%), της Elvalhalcor (+3,83%) και της Jumbo (+2,87%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Motor Oil (-1,23%) και του ΟΤΕ (-1,22%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Πειραιώς διακινώντας 4.294.589 και 3.616.049 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Τέρνα Ενεργειακή με 24,44 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 13,57 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 85 μετοχές, 29 πτωτικά και 11 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Reds +9,76% και Profile +8,17%.

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Fieratex -6,23% και Ακρίτας -4,97%.

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

ΤΙΤΑΝ: 26,5000 +0,38%

ALPHA BANK: 1,5680 +1,16%

AEGEAN AIRLINES: 11,7800 +0,08%

VIOHALCO: 5,5900 +4,88%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 16,2400 +1,12%

ΔΕΗ: 11,0500 +1,28%

COCA COLA HBC:28,4200 +0,42%

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 2,5350 +0,60%

ΕΛΠΕ: 8,2000 +0,12%

ELVALHALCOR: 1,9000 +3,83%

ΕΘΝΙΚΗ: 7,0940 +0,28%

ΕΥΔΑΠ: 5,6900 +1,97%

EUROBANK: 1,8340 +0,19%

QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ: 5,3000 +1,73%

LAMDA DEVELOPMENT: 6,9000 +4,39%

MOTOR OIL: 25,8000 -1,23%

JUMBO: 27,2600 +2,87%

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: 37,0400 +1,15%

ΟΛΠ:24,5000 +2,30%

ΟΠΑΠ: 16,4300 +1,73%

ΟΤΕ: 13,8100 -1,22%

AUTOHELLAS:13,5600 +0,74%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 3,7800 +0,61%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 11,5000 +1,05%

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ:18,0000 +0,84%

