Με άνοδο, για τρίτη συνεχή συνεδρίαση, έκλεισαν οι τιμές των μετοχών στην τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδος, με την αγορά να παρουσιάζεται ψύχραιμη απέναντι στη νέα ένταση που δημιουργήθηκε στο γεωπολιτικό πεδίο.
O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.392,62 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,84%.
Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 1.371,58 μονάδες (-0,69%) και υψηλότερη τιμή στις 1.395,57 μονάδες (+1,05%).
Σε εβδομαδιαία βάση, ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης κατέγραψε πτώση 0,57%, από τις αρχές του μήνα υποχωρεί 2,09%, ενώ από τις αρχές του 2024 καταγράφει κέρδη 7,69%.
Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 127,45 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 22.884.453 μετοχές.
Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 0,81%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 1,36%.
Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Viohalco (+4,88%), της Lamda Development (+4,39%), της Elvalhalcor (+3,83%) και της Jumbo (+2,87%).
Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Motor Oil (-1,23%) και του ΟΤΕ (-1,22%).
Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Πειραιώς διακινώντας 4.294.589 και 3.616.049 μετοχές, αντιστοίχως.
Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Τέρνα Ενεργειακή με 24,44 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 13,57 εκατ. ευρώ.
Ανοδικά κινήθηκαν 85 μετοχές, 29 πτωτικά και 11 παρέμειναν σταθερές.
Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Reds +9,76% και Profile +8,17%.
Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Fieratex -6,23% και Ακρίτας -4,97%.
Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:
ΤΙΤΑΝ: 26,5000 +0,38%
ALPHA BANK: 1,5680 +1,16%
AEGEAN AIRLINES: 11,7800 +0,08%
VIOHALCO: 5,5900 +4,88%
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 16,2400 +1,12%
ΔΕΗ: 11,0500 +1,28%
COCA COLA HBC:28,4200 +0,42%
ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 2,5350 +0,60%
ΕΛΠΕ: 8,2000 +0,12%
ELVALHALCOR: 1,9000 +3,83%
ΕΘΝΙΚΗ: 7,0940 +0,28%
ΕΥΔΑΠ: 5,6900 +1,97%
EUROBANK: 1,8340 +0,19%
QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ: 5,3000 +1,73%
LAMDA DEVELOPMENT: 6,9000 +4,39%
MOTOR OIL: 25,8000 -1,23%
JUMBO: 27,2600 +2,87%
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: 37,0400 +1,15%
ΟΛΠ:24,5000 +2,30%
ΟΠΑΠ: 16,4300 +1,73%
ΟΤΕ: 13,8100 -1,22%
AUTOHELLAS:13,5600 +0,74%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 3,7800 +0,61%
ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 11,5000 +1,05%
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ:18,0000 +0,84%
