Με άνοδο, για τρίτη συνεχή συνεδρίαση, έκλεισαν οι τιμές των μετοχών στην τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδος, με την αγορά να παρουσιάζεται ψύχραιμη απέναντι στη νέα ένταση που δημιουργήθηκε στο γεωπολιτικό πεδίο.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.392,62 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,84%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 1.371,58 μονάδες (-0,69%) και υψηλότερη τιμή στις 1.395,57 μονάδες (+1,05%).

Σε εβδομαδιαία βάση, ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης κατέγραψε πτώση 0,57%, από τις αρχές του μήνα υποχωρεί 2,09%, ενώ από τις αρχές του 2024 καταγράφει κέρδη 7,69%.

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 127,45 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 22.884.453 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 0,81%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 1,36%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Viohalco (+4,88%), της Lamda Development (+4,39%), της Elvalhalcor (+3,83%) και της Jumbo (+2,87%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Motor Oil (-1,23%) και του ΟΤΕ (-1,22%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Πειραιώς διακινώντας 4.294.589 και 3.616.049 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Τέρνα Ενεργειακή με 24,44 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 13,57 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 85 μετοχές, 29 πτωτικά και 11 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Reds +9,76% και Profile +8,17%.

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Fieratex -6,23% και Ακρίτας -4,97%.

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

ΤΙΤΑΝ: 26,5000 +0,38%

ALPHA BANK: 1,5680 +1,16%

AEGEAN AIRLINES: 11,7800 +0,08%

VIOHALCO: 5,5900 +4,88%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 16,2400 +1,12%

ΔΕΗ: 11,0500 +1,28%

COCA COLA HBC:28,4200 +0,42%

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 2,5350 +0,60%

ΕΛΠΕ: 8,2000 +0,12%

ELVALHALCOR: 1,9000 +3,83%

ΕΘΝΙΚΗ: 7,0940 +0,28%

ΕΥΔΑΠ: 5,6900 +1,97%

EUROBANK: 1,8340 +0,19%

QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ: 5,3000 +1,73%

LAMDA DEVELOPMENT: 6,9000 +4,39%

MOTOR OIL: 25,8000 -1,23%

JUMBO: 27,2600 +2,87%

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: 37,0400 +1,15%

ΟΛΠ:24,5000 +2,30%

ΟΠΑΠ: 16,4300 +1,73%

ΟΤΕ: 13,8100 -1,22%

AUTOHELLAS:13,5600 +0,74%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 3,7800 +0,61%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 11,5000 +1,05%

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ:18,0000 +0,84%

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.