e-ΕΦΚΑ: Πότε καταβάλλονται οι συντάξεις μηνός Απριλίου 2024

Τις ημερομηνίες πληρωμής των συντάξεων μηνός Απριλίου 2024 ανακοίνωσε ο e-ΕΦΚΑ.

Οι ημερομηνίες πληρωμής ακολουθούν τον κανόνα του διαχωρισμού μεταξύ μισθωτών και μη μισθωτών και διαμορφώνονται ως ακολούθως:

- Την 26η/3/2024, ημέρα Τρίτη, θα καταβληθούν οι συντάξεις των τέως Ταμείων μη μισθωτών (ΟΓΑ, ΟΑΕΕ και ΕΤΑΑ) και οι συντάξεις ΟΠΣ-ΕΦΚΑ για όσους είναι συνταξιούχοι από 1/1/2017 και έπειτα (ν. 4387/2016) και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (μη μισθωτών και μισθωτών).

- Την 28η/3/2024, ημέρα Πέμπτη, θα καταβληθούν οι συντάξεις των τέως Ταμείων μισθωτών (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ (ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), ΝΑΤ, ΕΤΑΤ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ) και οι κύριες και επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.

Πηγή: skai.gr

