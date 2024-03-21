Η κυβέρνηση Μπάιντεν μηνύει την Apple

Σε μήνυση κατά της Apple προχώρησε την Πέμπτη η κυβέρνηση Μπάιντεν ισχυριζόμενη ότι ο τεχνολογικός γίγαντας έχει δημιουργήσει μονοπώλιο στην αγορά smartphone, εμποδίζοντας τους ανταγωνιστές του να αποκτήσουν πρόσβαση σε χαρακτηριστικά τόσο του hardware όσο και του software των iPhone.

Η μήνυση, η οποία κατατέθηκε από το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ σε ομοσπονδιακό δικαστήριο του Νιου Τζέρσει, είναι η τελευταία κίνηση σε μια σειρά προσπαθειών που έχει επιδοθεί η αμερικανική κυβέρνηση να περιορίσει την παράνομη, όπως υποστηρίζει, αντιμονοπωλιακή συμπεριφορά που έχουν υιοθετήσει ορισμένοι από τους μεγαλύτερους τεχνολογικούς κολοσσούς της χώρας. Δεκαέξι γενικοί εισαγγελείς και πολιτείες έχουν συνταχθεί με το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης για τη συγκεκριμένη μήνυση.

“Ισχυριζόμαστε ότι η Apple έχει διατηρήσει τη μονοπωλιακή της ισχύ στην αγορά των smartphone, όχι μόνο παραμένοντας μπροστά από τον ανταγωνισμό, αλλά παραβιάζοντας και την ομοσπονδιακή αντιμονοπωλιακή νομοθεσία” ανέφερε ο Γενικός Εισαγγελέας Merrick Garland. "Αν την αφήσουμε ανεξέλεγκτη, θα συνεχίσει να ενδυναμώνει το μονοπώλιό της στην αγορά smartphone."

Σύμφωνα με το CNBC η μήνυση θα μπορούσε να οδηγήσει την Apple να εφαρμόσει αλλαγές σε ορισμένες από τις πιο πολύτιμες δραστηριότητες της: Τα iPhone, από τα οποία ο κολοσσός είχε πωλήσεις πάνω από 200 δισ. δολ. το 2023, τα Apple Watch, αλλά και την κερδοφόρα γραμμή εξυπηρέτησης από την οποία εισέπραξε έσοδα 85 δισ. δολ.

Σε ανακοίνωσή της η Apple απάντησε ότι διαφωνεί με το σκεπτικό της αγωγής.

“Η αγωγή απειλεί την ταυτότητά μας και τις αρχές μας οι οποίες κάνουν τα προϊόντα της Apple να ξεχωρίζουν σε ένα έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον. Αν η αγωγή κερδηθεί, αυτό σημαίνει ότι δεν θα έχουμε πια τη δυνατότητα να δημιουργούμε το είδος τεχνολογίας που οι καταναλωτές περιμένουν από την Apple -εκεί όπου hardware, software και υπηρεσίες διασταυρώνονται”, δήλωσε εκπρόσωπος της Apple στο CNBC.

Υποχωρεί η μετοχή

Με πτώση 3,34% αντιδρά η μετοχή της Apple στην είδηση της μήνυσης και διαπραγματεύεται στα 172,70 δολ. Από τις αρχές του έτους, ο τίτλος του τεχνολογικού γίγαντα καταγράφει πτώση 10%.

