Χρηματιστήριο: Σε υψηλά 10 ετών η αγορά - Μηνιαία κέρδη 5,74% - Άνοδος 0.91% στο κλείσιμο

Με άνοδο έκλεισαν οι τιμές των μετοχών στην τελευταία συνεδρίαση του Ιανουαρίου, με την αγορά να κινείται σε υψηλά 10 ετών και να καταγράφει μηνιαία κέρδη 5,74%.

Ενδοσυνεδριακά η αγορά κινήθηκε σε επίπεδα που είχε να "δει" η αγορά από τον Μάϊο του 2011 (1.378,10 μονάδες +1,70%).

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.367,41 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,91%.

Είναι το υψηλότερο κλείσιμο από τη συνεδρίαση της 18ης Μαρτίου του 2014.

Ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης έκλεισε τον Ιανουάριο με κέρδη 5,74 %, ενώ η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς αυξήθηκε κατά 4,182 δισ. ευρώ. Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε τον Ιανουάριο με κέρδη 11,35%.

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 146,57 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 35.468.384 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 1,01%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 0,15%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Aegean Airlines (+4,07%), της Alpha Bank (+3,03%), της Πειραιώς (+2,80%), της Σαράντης (+2,57%), της Εθνικής (+2,48%), της Eurobank (+2,41%) και του ΟΛΠ (+2,04%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Autohellas (-1,76%), Jumbo (-0,91%), Coca Cola HBC (-0,84%) και της ΕΥΔΑΠ (-0,69%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Πειραιώς διακινώντας 12.148.569 και 5.798.444 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Πειραιώς με 21,67 εκατ. ευρώ και η Εθνική με 21,19 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 68 μετοχές, 40 πτωτικά και 15 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Sato +9,76% και Μπήτρος +9,44%.

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Doppler -9,95% και Frigoglass -9,81%.

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

ΤΙΤΑΝ: 23,8500 +1,92%

ALPHA BANK: 1,6500 +3,03%

AEGEAN AIRLINES: 12,2800 +4,07%

VIOHALCO: 6,3600+0,47%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 13,9400 +1,90%

ΔΕΗ: 12,2400 +0,82%

COCA COLA HBC:27,1400 -0,84%

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 2,4700 +0,41%

ΕΛΠΕ: 7,4100 +1,51%

ELVALHALCOR: 2,3900 -0,21%

ΕΘΝΙΚΗ: 7,0300 +2,48%

ΕΥΔΑΠ: 5,7500 -0,69%

EUROBANK: 1,7870 +2,41%

QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ: 5,2900 +0,19%

LAMDA DEVELOPMENT: 6,9800 -0,57%

MOTOR OIL: 25,2800 +0,32%

JUMBO: 26,000 -0,91%

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: 38,000 αμετάβλητη

ΟΛΠ:25,0000 +2,04%

ΟΠΑΠ: 16,0200 -0,50%

ΟΤΕ: 12,8500 +0,39%

AUTOHELLAS:13,4000 -1,76%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 3,7500 +2,80%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 8,7800 +2,57%

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: 15,0400 +1,14%

Πηγή: skai.gr

