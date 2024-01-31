Λογαριασμός
Χρηματιστήριο: Σε υψηλά 10 ετών η αγορά - Μηνιαία κέρδη 5,74% - Άνοδος 0.91% στο κλείσιμο

Ενδοσυνεδριακά η αγορά κινήθηκε σε επίπεδα που είχε να "δει" από τον Μάϊο του 2011

Χρηματιστήριο

Με άνοδο έκλεισαν οι τιμές των μετοχών στην τελευταία συνεδρίαση του Ιανουαρίου, με την αγορά να κινείται σε υψηλά 10 ετών και να καταγράφει μηνιαία κέρδη 5,74%.

Ενδοσυνεδριακά η αγορά κινήθηκε σε επίπεδα που είχε να "δει" η αγορά από τον Μάϊο του 2011 (1.378,10 μονάδες +1,70%).

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.367,41 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,91%.

Είναι το υψηλότερο κλείσιμο από τη συνεδρίαση της 18ης Μαρτίου του 2014.

Ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης έκλεισε τον Ιανουάριο με κέρδη 5,74 %, ενώ η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς αυξήθηκε κατά 4,182 δισ. ευρώ. Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε τον Ιανουάριο με κέρδη 11,35%.

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 146,57 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 35.468.384 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 1,01%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 0,15%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Aegean Airlines (+4,07%), της Alpha Bank (+3,03%), της Πειραιώς (+2,80%), της Σαράντης (+2,57%), της Εθνικής (+2,48%), της Eurobank (+2,41%) και του ΟΛΠ (+2,04%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Autohellas (-1,76%), Jumbo (-0,91%), Coca Cola HBC (-0,84%) και της ΕΥΔΑΠ (-0,69%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Πειραιώς διακινώντας 12.148.569 και 5.798.444 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Πειραιώς με 21,67 εκατ. ευρώ και η Εθνική με 21,19 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 68 μετοχές, 40 πτωτικά και 15 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Sato +9,76% και Μπήτρος +9,44%.

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Doppler -9,95% και Frigoglass -9,81%.

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

ΤΙΤΑΝ: 23,8500 +1,92%

ALPHA BANK: 1,6500 +3,03%

AEGEAN AIRLINES: 12,2800 +4,07%

VIOHALCO: 6,3600+0,47%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 13,9400 +1,90%

ΔΕΗ: 12,2400 +0,82%

COCA COLA HBC:27,1400 -0,84%

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 2,4700 +0,41%

ΕΛΠΕ: 7,4100 +1,51%

ELVALHALCOR: 2,3900 -0,21%

ΕΘΝΙΚΗ: 7,0300 +2,48%

ΕΥΔΑΠ: 5,7500 -0,69%

EUROBANK: 1,7870 +2,41%

QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ: 5,2900 +0,19%

LAMDA DEVELOPMENT: 6,9800 -0,57%

MOTOR OIL: 25,2800 +0,32%

JUMBO: 26,000 -0,91%

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: 38,000 αμετάβλητη

ΟΛΠ:25,0000 +2,04%

ΟΠΑΠ: 16,0200 -0,50%

ΟΤΕ: 12,8500 +0,39%

AUTOHELLAS:13,4000 -1,76%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 3,7500 +2,80%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 8,7800 +2,57%

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: 15,0400 +1,14%

