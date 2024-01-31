Ένα νέου τύπου πιστοποιητικό, το οποίο θα αποτυπώνει τη φορολογική και ασφαλιστική κατάσταση του φορολογούμενου που το ζητάει για κάθε νόμιμη χρήση από τη δημόσια διοίκηση, θα μπει σύντομα στη …ζωή μας.

Πρόκειται για το πιστοποιητικό οικονομικής ενημερότητας, το οποίο θα υποκαταστήσει ουσιαστικά τα σημερινά αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.

Θα εκδίδεται ηλεκτρονικά μέσα από την ειδική πλατφόρμα της δημόσιας διοίκησης, μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου, και θα έχει όλα τα στοιχεία τόσο της φορολογικής όσο και της ασφαλιστικής ενημερότητας του αιτούντος.

Μετά την υποβολή της αίτησης θα ακολουθεί αυτόματος έλεγχος των στοιχείων, και εφόσον πληρούνται όλα τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις, θα εκδίδεται το νέο πιστοποιητικό με τους ίδιους ακριβώς όρους που διέπουν την έκδοση της φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας. Εννοείται ότι δεν θα χορηγείται στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος έχει αρρύθμιστα ή ληξιπρόθεσμα χρέη είτε στην εφορία, είτε στα ασφαλιστικά ταμεία.

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) η πλατφόρμα για την έκδοση του πιστοποιητικού οικονομικής ενημερότητας θα ενεργοποιηθεί τον Σεπτέμβριο του 2024.

Όπως ορίζει απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή:

*Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα δύναται να αιτηθεί, μέσω ειδικής πλατφόρμας προσβάσιμης μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ), την έκδοση ενιαίου πιστοποιητικού οικονομικής ενημερότητας. Το πιστοποιητικό περιλαμβάνει τα στοιχεία του αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας και του αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας και εκδίδεται σε ψηφιακή μορφή.

*Το πιστοποιητικό οικονομικής ενημερότητας θεωρείται έγκυρο για κάθε νόμιμη χρήση και γίνεται υποχρεωτικά αποδεκτό από όλους τους φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, καθώς και από φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες, τα δικαστήρια όλων των βαθμών και τις εισαγγελίες όλης της χώρας όταν είναι κατά νόμον υποχρεωτική η προσκόμιση των ανωτέρω αποδεικτικών ενημερότητας.

*Για την έκδοση του πιστοποιητικού οικονομικής ενημερότητας η πλατφόρμα αντλεί μέσω διαλειτουργικότητας τα αναγκαία δεδομένα από το πληροφοριακό σύστημα φορολογικού μητρώου της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και το πληροφοριακό σύστημα του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης. Οι απαιτούμενες διαλειτουργικότητες διασφαλίζονται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σήμερα οι φορολογούμενοι ακόμη και εάν έχουν ρυθμισμένες ή μη ληξιπρόθεσμες οφειλές έχουν πλέον τη δυνατότητα να λάβουν αυτόματα μέσα σε λίγα λεπτά φορολογική ενημερότητα για τις συναλλαγές τους όπως τη μεταβίβαση ακινήτων ή την είσπραξη χρημάτων από το δημόσιο. Πολύ σύντομα θα περάσει στη ψηφιακή εποχή και η βεβαίωση οφειλής η οποία αφορά φορολογούμενους με ληξιπρόθεσμα – αρρύθμιστα χρέη.

