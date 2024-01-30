Χατζηδάκης: Επιτυχία των Ελλήνων και επιβράβευση το 10ετές ομόλογο

Για επιτυχία όλων των Ελλήνων αλλά και επιβράβευση της κυβερνητικής πολιτική όσον αφορά την οικονομία, έκανε λόγο ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κωστής Χατζηδάκης, στο περιθώριο της σημερινής έκδοσης του 10ετούς ομολόγου, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Σήμερα βγήκαμε στις αγορές να δανειστούμε 4 δισ. ευρώ και οι επενδυτές μάς πρόσφεραν 35 δισ.! Πετύχαμε, λοιπόν, ορισμένα σημαντικά ρεκόρ: Μετά το 2010 ήταν το μεγαλύτερο ποσό έκδοσης δεκαετούς ομολόγου. Με το μεγαλύτερο βιβλίο προσφορών. Το spread αναμένεται να είναι το χαμηλότερο. Το επιτόκιο δανεισμού αναμένεται να κλείσει γύρω στο 3,5%. Όλα αυτά πιστοποιούν τη σταθερά ανοδική πορεία της Ελληνικής Οικονομίας. Η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης, η απόκτηση της επενδυτικής βαθμίδας και η συνετή δημοσιονομική πολιτική για την οποία έχουμε δεσμευθεί, εξασφαλίζουν χαμηλότερο κόστος δανεισμού και αντίστοιχα οφέλη για τους Έλληνες φορολογούμενους.Αυτό είναι μια επιτυχία όλων των Ελλήνων και επιβράβευση της κυβερνητικής πολιτικής στην οικονομία», είπε.

Με μεγάλη υπερκάλυψη ολοκληρώθηκε νωρίτερα η πρώτη έξοδος του ελληνικού Δημοσίου στις αγορές με την κοινοπρακτική έκδοση 10ετούς ομολόγου.

Το Ελληνικό Δημόσιο θα αντλήσει 4 δισ. ευρώ καθώς οι προσφορές που υπεβλήθησαν στο βιβλίο προσφορών ξεπέρασαν τα 35 δισ. ευρώ.

To κουπόνι (επιτόκιο) του νέου 10ετούς ομολόγου διαμορφώθηκε πέριξ του 3,4% - 3,5% (η επίσημη ανακοίνωση των αναδόχων στο Χρηματιστήριο αναφέρει MS+80 μονάδες βάσης).

Με την έκδοση αυτή το ελληνικό Δημόσιο καλύπτει περίπου το 40% του δανειακού του προγράμματος για φέτος το οποίο όπως έχει ανακοινωθεί από τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους θα κυμανθεί στα 10 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) οι καθαρές χρηματοδοτικές ανάγκες εφέτος ανέρχονται σε 5,4 δισ. ευρώ και οι πληρωμές τόκων σε 4,85 δισ. ευρώ.

Σημειώνεται ότι η συγκεκριμένη έκδοση αποτελεί στην ουσία την πρώτη μεγάλη δανειακή πράξη του ελληνικού Δημοσίου μετά την αναβάθμιση της πιστοληπτικής του ικανότητας στην επενδυτική βαθμίδα από τους οίκους Αξιολόγησης.

Την έκδοση του νέου 10ετούς ομολόγου έχουν αναλάβει οι τράπεζες Alpha Bank, Barclays, Citi, Commerzbank, Nomura και Societe General.

