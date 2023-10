Χρηματιστήριο: Πτώση 0,66% στο κλείσιμο, στα 96,64 εκατ. ευρώ ο τζίρος Οικονομία 17:49, 26.10.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

12

bookmark

Your browser does not support the audio element.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.177,39 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,66%