ΕΚΤ: Αμετάβλητα τα επιτόκια αποφάσισε η σύνοδος των κεντρικών τραπεζιτών στην Αθήνα Οικονομία 15:22, 26.10.2023

Το βασικό επιτόκιο έμεινε αμετάβλητο στο 4,5% μετά από 10 διαδοχικές συνεδριάσεις που είχαν αποφασιστεί αυξήσεις - Ο πληθωρισμός θα παραμείνει για αρκετό διάστημα σε υψηλά επίπεδα, εκτιμά η ΕΚΤ- Λαγκάρντ: Αν χρειαστεί θα προχωρήσουμε σε νέες αυξήσεις