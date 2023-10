Λαγκάρντ: Η Ελλάδα αποτελεί μια ιστορία επιτυχίας, με θεαματική βελτίωση της οικονομίας της Οικονομία 16:29, 26.10.2023 linkedin

«Το γεγονός ότι κάναμε παύση στις αυξήσεις επιτοκίων δεν σημαίνει ότι δεν θα προχωρήσουμε σε νέες αυξήσεις αν χρειαστεί», πρόσθεσε η διοικήτρια της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας