Εξοχικές κατοικίες: Ποιες περιοχές έχουν τη μεγαλύτερη ζήτηση για Έλληνες και ξένους Οικονομία 14:55, 26.10.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

17

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Στην Ελλάδα, το 20% των ακινήτων χαρακτηρίζονται ως εξοχικές κατοικίες - Φέτος καταγράφεται αύξηση στις ζητούμενες για πώληση τιμές κατά 4,7% καθώς και οι αναζητήσεις για αγορά εξοχικών κατοικιών από το εξωτερικό έχει αυξηθεί κατά 15%