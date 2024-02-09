Χρηματιστήριο: Πτώση 0,28%, και τζίρο στα 112,81 εκατ. ευρώ στο κλείσιμο

Με μικρή υποχώρηση έκλεισαν οι τιμές των μετοχών στην τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδος, με την αγορά να κρατά πάντως τα επίπεδα των 1.400 μονάδων.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.401,01 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,28%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 1.412,53 μονάδες (+0,54%).)

Σε εβδομαδιαία βάση, ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης κατέγραψε άνοδο 1,16%, ενώ από τις αρχές του 2024 σημειώνει κέρδη σε ποσοστό 8,34%.

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 112,81 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 25.559.387 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 0,26%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 0,13%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της της Quest Συμμετοχών (+3,40%), της Τιτάν (+1,39%), της Jumbo (+1,01%), της ΕΥΔΑΠ (+0,86%) και της Πειραιώς (+0,68%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Ελλάκτωρ (-2,81%), της Τέρνα Ενεργειακή (-2,33%), της Εθνικής (-1,25%), της ΔΕΗ (-1,16%) και της Eurobank (-1,14%).

Η μετοχή του ΔΑΑ έκλεισε με πτώση 0,33%, στα 9,17 ευρώ.

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Ιντραλότ διακινώντας 4.613.012 και 4.505.023 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν ο ΔΑΑ με 15,56 εκατ. ευρώ και η Εθνική με 9,18 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 55 μετοχές, 50 πτωτικά και 27 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Λεβεντέρης(π) +12,50% και Ακρίτας +9,43%.

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Frigoglass -10,00% και Sato -9,38%.

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

ΤΙΤΑΝ: 25,6000 +1,39%

ALPHA BANK: 1,7800 +0,58%

AEGEAN AIRLINES: 12,7000 αμετάβλητη

VIOHALCO: 6,3000 -0,63%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 14,6000 αμετάβλητη

ΔΕΗ: 11,9000 -1,16%

COCA COLA HBC: 25,7700 -0,62%

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 2,5900 -2,81%

ΕΛΠΕ: 7,6500 αμετάβλητη

ELVALHALCOR: 2,2150 -1,12%

ΕΘΝΙΚΗ: 7,1200 -1,25%

ΕΥΔΑΠ: 5,8900 +0,86%

EUROBANK: 1,9075 -1,14%

QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ: 5,4800 +3,40%

LAMDA DEVELOPMENT: 7,1500 -1,24%

MOTOR OIL: 27,4000 -0,72%

JUMBO: 27,9800 +1,01%

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: 38,000 +0,05%

ΟΛΠ: 25,2500 -0,79%

ΟΠΑΠ: 16,4500 +0,61%

ΟΤΕ: 13,2800 -0,30%

AUTOHELLAS: 13,7800 -0,58%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 3,8340 +0,68%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 9,5000 αμετάβλητη

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: 15,4900 -2,33%

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.