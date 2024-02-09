Λογαριασμός
Χρηματιστήριο: Πτώση 0,28%, και τζίρο στα 112,81 εκατ. ευρώ στο κλείσιμο

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.401,01 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,28%.

Με μικρή υποχώρηση έκλεισαν οι τιμές των μετοχών στην τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδος, με την αγορά να κρατά πάντως τα επίπεδα των 1.400 μονάδων.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 1.412,53 μονάδες (+0,54%).)

Σε εβδομαδιαία βάση, ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης κατέγραψε άνοδο 1,16%, ενώ από τις αρχές του 2024 σημειώνει κέρδη σε ποσοστό 8,34%.

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 112,81 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 25.559.387 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 0,26%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 0,13%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της της Quest Συμμετοχών (+3,40%), της Τιτάν (+1,39%), της Jumbo (+1,01%), της ΕΥΔΑΠ (+0,86%) και της Πειραιώς (+0,68%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Ελλάκτωρ (-2,81%), της Τέρνα Ενεργειακή (-2,33%), της Εθνικής (-1,25%), της ΔΕΗ (-1,16%) και της Eurobank (-1,14%).

Η μετοχή του ΔΑΑ έκλεισε με πτώση 0,33%, στα 9,17 ευρώ.

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Ιντραλότ διακινώντας 4.613.012 και 4.505.023 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν ο ΔΑΑ με 15,56 εκατ. ευρώ και η Εθνική με 9,18 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 55 μετοχές, 50 πτωτικά και 27 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Λεβεντέρης(π) +12,50% και Ακρίτας +9,43%.

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Frigoglass -10,00% και Sato -9,38%.

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

ΤΙΤΑΝ: 25,6000 +1,39%

ALPHA BANK: 1,7800 +0,58%

AEGEAN AIRLINES: 12,7000 αμετάβλητη

VIOHALCO: 6,3000 -0,63%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 14,6000 αμετάβλητη

ΔΕΗ: 11,9000 -1,16%

COCA COLA HBC: 25,7700 -0,62%

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 2,5900 -2,81%

ΕΛΠΕ: 7,6500 αμετάβλητη

ELVALHALCOR: 2,2150 -1,12%

ΕΘΝΙΚΗ: 7,1200 -1,25%

ΕΥΔΑΠ: 5,8900 +0,86%

EUROBANK: 1,9075 -1,14%

QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ: 5,4800 +3,40%

LAMDA DEVELOPMENT: 7,1500 -1,24%

MOTOR OIL: 27,4000 -0,72%

JUMBO: 27,9800 +1,01%

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: 38,000 +0,05%

ΟΛΠ: 25,2500 -0,79%

ΟΠΑΠ: 16,4500 +0,61%

ΟΤΕ: 13,2800 -0,30%

AUTOHELLAS: 13,7800 -0,58%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 3,8340 +0,68%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 9,5000 αμετάβλητη

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: 15,4900 -2,33%

