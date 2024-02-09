Λογαριασμός
Το ευρώ υποχωρεί οριακά 0,04%, στα 1,0776 δολάρια

Το ευρώ βρίσκεται στα 160,9850 γεν, στο 0,8547 με τη στερλίνα και στο 0,9428 με το ελβετικό φράγκο.

Στην αγορά συναλλάγματος, το ευρώ έναντι του δολαρίου σημειώνει οριακή πτώση σε ποσοστό 0,04% και διαμορφώνεται στα 1,0776 δολάρια.

Η ισοτιμία του δολαρίου ενισχύεται σε ποσοστό 0,12% έναντι του γεν και διαμορφώνεται στα 149,4350 γεν.

Η στερλίνα έναντι του δολαρίου σημειώνει πτώση 0,10% και διαμορφώνεται στα 1,2605 δολάρια.

