Το ευρώ υποχωρεί οριακά 0,04%, στα 1,0776 δολάρια

Στην αγορά συναλλάγματος, το ευρώ έναντι του δολαρίου σημειώνει οριακή πτώση σε ποσοστό 0,04% και διαμορφώνεται στα 1,0776 δολάρια.

Το ευρώ βρίσκεται στα 160,9850 γεν, στο 0,8547 με τη στερλίνα και στο 0,9428 με το ελβετικό φράγκο.

Η ισοτιμία του δολαρίου ενισχύεται σε ποσοστό 0,12% έναντι του γεν και διαμορφώνεται στα 149,4350 γεν.

Η στερλίνα έναντι του δολαρίου σημειώνει πτώση 0,10% και διαμορφώνεται στα 1,2605 δολάρια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

