Χρηματιστήριο: Κλείσιμο με πτώση 1.12% - Στις 1.400,61 μονάδες ο Γενικός Δείκτης

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 130,24 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 25.986.612 μετοχές

Χρηματιστήριο

Με απώλειες έκλεισαν οι τιμές των μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών στην τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδος, με την αγορά να υποχωρεί στα επίπεδα των 1.400 μονάδων.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.400,61 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 1,12%. Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 1.423,83 μονάδες (+0,52%) και κατώτερη τιμή στις 1.395,54 μονάδες (-1,48%).

Σε εβδομαδιαία βάση κατέγραψε άνοδο 1,24%, ενώ από τις αρχές του έτους σημειώνει κέρδη σε ποσοστό 8,31%.

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 130,24 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 25.986.612 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 1,07%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 2,26%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Coca Cola HBC (+1,73%), της ΕΥΔΑΠ (+1,25%), της Σαράντης (+0,90%) και της Jumbo (+0,53%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Quest Συμμετοχών (-4,01%), της Ελλάκτωρ (-3,54%), της Viohalco (-3,33%), της ΔΕΗ (-3,24%) και της Πειραιώς (-3,01%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Πειραιώς διακινώντας 5.347.605 και 4.520.018 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Μυτιληναίος με 19,02 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 17,38 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 18 μετοχές, 96 πτωτικά και 12 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Προοδευτική +7,38% και Minerva +3,33%.

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Μπήτρος -9,92% και Παΐρης -8,56%.

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

ΤΙΤΑΝ: 26,2000 αμετάβλητη

ALPHA BANK: 1,5950 -2,39%

AEGEAN AIRLINES: 12,1600 -2,80%

VIOHALCO: 5,2200 -3,33%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 16,6000 -0,60%

ΔΕΗ: 11,6300 -3,24%

COCA COLA HBC: 28,1800 +1,73%

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 2,4500 -3,54%

ΕΛΠΕ: 8,1400 -1,81%

ELVALHALCOR: 1,8500 -2,94%

ΕΘΝΙΚΗ: 7,3740 -1,02%

ΕΥΔΑΠ: 5,6700 +1,25%

EUROBANK: 1,8500 -2,37%

QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ: 5,2600 -4,01%

LAMDA DEVELOPMENT: 6,6100 -1,34%

MOTOR OIL: 26,4200 -1,71%

JUMBO: 26,4200 +0,53%

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: 35,5600 -0,17%

ΟΛΠ: 25,4000 -1,74%

ΟΠΑΠ: 16,3000 +0,43%

ΟΤΕ: 14,3600 -0,62%

AUTOHELLAS: 13,3400 -1,33%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 3,8000 -3,01%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 11,2000 +0,90%

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: 18,2900 -0,60%

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

