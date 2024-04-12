Με απώλειες έκλεισαν οι τιμές των μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών στην τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδος, με την αγορά να υποχωρεί στα επίπεδα των 1.400 μονάδων.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.400,61 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 1,12%. Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 1.423,83 μονάδες (+0,52%) και κατώτερη τιμή στις 1.395,54 μονάδες (-1,48%).

Σε εβδομαδιαία βάση κατέγραψε άνοδο 1,24%, ενώ από τις αρχές του έτους σημειώνει κέρδη σε ποσοστό 8,31%.

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 130,24 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 25.986.612 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 1,07%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 2,26%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Coca Cola HBC (+1,73%), της ΕΥΔΑΠ (+1,25%), της Σαράντης (+0,90%) και της Jumbo (+0,53%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Quest Συμμετοχών (-4,01%), της Ελλάκτωρ (-3,54%), της Viohalco (-3,33%), της ΔΕΗ (-3,24%) και της Πειραιώς (-3,01%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Πειραιώς διακινώντας 5.347.605 και 4.520.018 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Μυτιληναίος με 19,02 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 17,38 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 18 μετοχές, 96 πτωτικά και 12 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Προοδευτική +7,38% και Minerva +3,33%.

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Μπήτρος -9,92% και Παΐρης -8,56%.

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

ΤΙΤΑΝ: 26,2000 αμετάβλητη

ALPHA BANK: 1,5950 -2,39%

AEGEAN AIRLINES: 12,1600 -2,80%

VIOHALCO: 5,2200 -3,33%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 16,6000 -0,60%

ΔΕΗ: 11,6300 -3,24%

COCA COLA HBC: 28,1800 +1,73%

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 2,4500 -3,54%

ΕΛΠΕ: 8,1400 -1,81%

ELVALHALCOR: 1,8500 -2,94%

ΕΘΝΙΚΗ: 7,3740 -1,02%

ΕΥΔΑΠ: 5,6700 +1,25%

EUROBANK: 1,8500 -2,37%

QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ: 5,2600 -4,01%

LAMDA DEVELOPMENT: 6,6100 -1,34%

MOTOR OIL: 26,4200 -1,71%

JUMBO: 26,4200 +0,53%

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: 35,5600 -0,17%

ΟΛΠ: 25,4000 -1,74%

ΟΠΑΠ: 16,3000 +0,43%

ΟΤΕ: 14,3600 -0,62%

AUTOHELLAS: 13,3400 -1,33%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 3,8000 -3,01%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 11,2000 +0,90%

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: 18,2900 -0,60%

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

