Την έναρξη της λειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την καταβολή του επιδόματος μητρότητας για εννέα μήνες, και στις αυτοαπασχολούμενες και τις αγρότισσες, ανακοίνωσε την Παρασκευή η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Δόμνα Μιχαηλίδου από το 9ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών.



Οι μητέρες που δικαιούνται το επίδομα θα λαμβάνουν για 9 μήνες ποσό ίσο με το νέο κατώτατο μισθό (706 ευρώ καθαρά), δηλαδή συνολικά 6.254 ευρώ, κατόπιν ελέγχου της ασφαλιστικής τους ενημερότητας.

Την πλατφόρμα θα ενεργοποιηθεί την ερχόμενη Τετάρτη.

Η υπουργός χαρακτήρισε «ζορισμένη» την κατάσταση που επικρατεί στην αγορά εργασίας, και πρόσθεσε πως «είναι δύσκολο να φέρουμε μια συμμετρία στο τι ζητούν οι εργαζόμενοι και τι οι εργοδότες. Δεν υπάρχει μαγικό ραβδί». Η κ. Μιχαηλίδου στάθηκε σε κάποιες από τις αλλαγές που έχει προχωρήσει το υπουργείο φέρνοντας ως παράδειγμα τη νομοθετική ρύθμιση για τους συνταξιούχους που εργάζονται.

Όπως είπε πριν από ένα μήνα υπήρχαν 26.000 συνταξιούχοι που ήταν δηλωμένοι στην αγορά εργασίας και «μόλις σταματήσαμε την παρακράτηση του 30% της σύνταξης, μέσα σε ένα μήνα έφτασαν τους 64.000».

Σύμφωνα με την κ. Μιχαηλίδου, πολλές γυναίκες, σε κάποια φάση της ζωής τους επιθυμούν να απασχοληθούν σε καθεστώς μερικής απασχόλησης. Όπως σημείωσε στο υπουργείο εξετάζεται πώς θα μπορεί ο εργοδότης να πληρώνει για μερική απασχόληση και το κράτος να χρηματοδοτεί το κομμάτι των εισφορών ή και παραπάνω.

«Υπάρχουν αυξημένες ανάγκες για ταλέντα με εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες» δήλωσε από τη μεριά του ο Διευθύνων Σύμβουλος και Αντιπρόεδρος της ERGO Ασφαλιστικής, Νίκος Αντιμησάρης.

Η εταιρία, όπως σχολίασε, επενδύει στο ανθρώπινο δυναμικό που αποτελεί, σύμφωνα με τον ίδιο «το σημαντικότερο asset».

Πρόσθεσε ότι ο κλάδος των ασφαλιστικών είναι άγνωστος και ο «κόσμος δεν γνωρίζει τις επαγγελματικές προοπτικές που μπορούν να έχουν» μέσα σε αυτές.

Συμπλήρωσε πως ο κλάδος θα πρέπει να γίνει πιο εξωστρεφής έτσι ώστε να αντιληφθεί ο υποψήφιος εργαζόμενος ότι υπάρχουν μεγάλες ευκαιρίες για πάρα πολλές δεξιότητες.

Ως ένα «παγκόσμιο πρόβλημα» χαρακτήρισε την έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού στον κλάδο της τεχνολογίας, ο Διευθύνων Σύμβουλος και Πρόεδρος, Vodafone Greece, Χάρης Μπρουμίδης.

Σύμφωνα με έρευνες όπως τόνισε, τρεις στους τέσσερις εργοδότες έχουν πρόβλημα στην εύρεση ταλέντων.

Υπογράμμισε ότι παρά το γεγονός ότι στην Ελλάδα η ανεργία έχει μειωθεί στο 10%, έχει μπροστά της ένα τιτάνιο έργο, «ίσως μεγαλύτερο από αυτό που έχουν οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες».

Και τόνισε ότι μέχρι το 2030, σύμφωνα με έρευνες, «θα χρειαστούμε ακόμη 300 χιλιάδες πτυχιούχους πληροφορικής. Αυτή τη στιγμή η ετήσια ζήτηση για πτυχιούχους πληροφορικής είναι 15 χιλιάδες και αυτοί που βγαίνουν στη αγορά εργασίας ανέρχονται στους 8 χιλιάδες».

Από τη μεριά του ο Διευθύνων Σύμβουλος της Deloitte, Δημήτρης Κουτσόπουλος επισήμανε ότι το ένα δέκατο των επιχειρήσεων δεν μπορεί να βρει τους εργαζομένους που χρειάζονται.

Πρόσθεσε ότι σε μελέτη, το 43% των ερωτηθέντων απάντησε πως δεν μπορούν να βρουν ούτε μέσα στους οργανισμούς τους ανθρώπους που χρειάζονται.

Η αυτοματοποίηση μπορεί να αποτελέσει μια λύση, καθώς «θα προχωρήσουν πιο γρήγορα τα πράγματα και θα απελευθερωθεί ανθρώπινο δυναμικό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε άλλα πράγματα», όπως επίσης λύσεις είναι και η χρήση εργαζομένων από το εξωτερικό αλλά και η ευέλικτη εργασία.

Πηγή: skai.gr - ΑΜΠΕ

