Τον κώδωνα του κινδύνου, έκρουσε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας, να χάσει η Ευρώπη το τραίνο της ανάπτυξης εάν η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν προχωρήσει έγκαιρα σε μείωση των επιτοκίων.

Μιλώντας στο 9ο Οικονομικό Συνέδριο των Δελφών ο κ. Στουρνάρας επισήμανε ότι τα επιτόκια έχουν παραμείνει σε αρκετά υψηλό επίπεδο για μεγάλο χρονικό διάστημα, επομένως όπως ανέφερε «εάν δεν διορθώσουμε γρήγορα αυτή την περιοριστική πολιτική, η οικονομία της ευρωζώνης κινδυνεύει να χάσει το πρώτο κύμα της ανάκαμψης το οποίο δείχνει να έχει ξεκινήσει».

Όπως εξήγησε δεν θα πρέπει η ΕΚΤ θα πρέπει να λειτουργεί χωρίς να επηρεάζεται και να έρχεται ουραγός των αποφάσεων της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (FED). Αντίθετα καλό θα ήταν, όπως είπε, να διαφοροποιηθεί και να προηγηθεί για πολλούς λόγους. Καταρχήν ΗΠΑ και ευρωζώνη βρίσκονται σε διαφορετική φάση του οικονομικού κύκλου. Ο ρυθμός ανάπτυξης της ευρωπαϊκής οικονομίας είναι κοντά στο 0%, ενώ στις ΗΠΑ κυμαίνεται στο 2%, και τροφοδοτείται από το δημοσιονομικό έλλειμμα γεγονός που προκαλεί πληθωριστικές πιέσεις. Σε κάθε περίπτωση, οι αιτίες του πληθωρισμού σε ευρωζώνη και ΗΠΑ διαφέρουν μεταξύ τους.

Ο διοικητής της ΤτΕ υπεραμύνθηκε της πολιτικής που ακολούθησε η ΕΚΤ για τη μείωση του πληθωρισμού, υπογραμμίζοντας ότι η κριτική που έχει ασκηθεί είναι άδικη καθώς η υποχώρηση του στο 2,4% καταδεικνύει ότι ήταν αποτελεσματική.

Αναφερόμενος στην πορεία της ελληνικής οικονομίας εμφανίστηκε αισιόδοξος εκτιμώντας ότι μεσοπρόθεσμα θα συνεχίζει να εμφανίζει κατά μέσο όρο ρυθμό ανάπτυξης μεγαλύτερο (2,5%) από εκείνον της ευρωζώνης (2%).

Επανέλαβε δε ότι η χώρα θα πρέπει εφεξής να ακολουθήσει αυστηρή δημοσιονομική πολιτική εμφανίζοντας στον Προϋπολογισμό πρωτογενές πλεόνασμα για τα επόμενα χρόνια αδιαλείπτως. Παράλληλα θα πρέπει να προχωρήσει σε μεταρρυθμίσεις σε τομείς που υστερούν όπως η απονομή Δικαιοσύνης η Παιδεία και η Δημόσια Διοίκηση.

Τέλος ο διοικητής της ΤτΕ εκτίμησε ότι στην παρούσα φάση υπάρχει «έλλειμμα πολιτικής ηγεσίας» σε Ευρώπη και ΗΠΑ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

