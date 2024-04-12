Την τεράστια συμβολή του νόμιμου online gaming στα φορολογικά έσοδα, αλλά και την ανάγκη ρύθμισης του τοπίου, χωρίς υπερβολές, ώστε να περιοριστεί το παράνομο στοίχημα, επισήμαναν οι εκπρόσωποι του κλάδου κατά τη διάρκεια συζήτησης στο πλαίσιο του 9oυ Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών, που πραγματοποιείται στους Δελφούς 10- 13 Απριλίου και τελεί υπό την Αιγίδα της Α.Ε. της Προέδρου της Δημοκρατίας, κας Κατερίνας Σακελλαροπούλου.

O Υφυπουργός Υγείας, κ. Δημήτριος Βαρτζόπουλος, παραδέχθηκε, ότι «το να υπάρχει φορολογία, εφόσον είναι άδικη, γίνεται εις βάρος της δραστηριότητας και το κράτος χάνει λεφτά» και πρόσθεσε πως πρέπει «να δούμε διεθνώς τι ακολουθείται, με τα καλύτερα αποτελέσματα και εκεί πάνω να πατήσουμε».

Αναφερόμενος στην ψυχολογική διάσταση του κλάδου των παιγνίων, τόνισε πως «αφού υπάρχει, πρέπει να ρυθμιστεί, δεν μπορούμε να το αποφύγουμε, γιατί μπορεί να εκτραπεί» και συμπλήρωσε πως εφόσον ρυθμιστεί θα είναι και κοινωνικά ωφέλιμος.

Ανάγκη περαιτέρω ρυθμίσεων κατά του παράνομου στοιχήματος

Ο κ. Γιάννης Καποδίστριας, μέλος της Hellenic Online Gaming Association, επεσήμανε πως ο κλάδος προσφέρει «πάνω από μισό δισ. ευρώ φορολογικά έσοδα» και με την ανάπτυξη του κλάδου με ρυθμιστικό πλαίσιο «μένουν μόνο οι σοβαροί πάροχοι».

Πρόσθεσε, όμως, ότι «Δεν είμαστε ακόμη στη χρυση τομή της φορολογίας, ώστε να μη δίνουμε καύσιμο στους παράνομους». Όπως είπε, οι νόμιμες εταιρείες αναγνωρίζουν ως καθήκον τους να προστατεύουν τους παίκτες με επενδύσεις σε συστήματα ανίχνευσης παθολογικών συμπεριφορών, αλλά και στηρίζουν οικονομικά όχι μόνο τις δημοφιλείς ομάδες, αλλά και μη δημοφιλή αθλήματα, όπως και αθλητές των Ολυμπιακών Αγώνων και κοινωφελή ιδρύματα.



Ο κ. Γεώργιος Βασιλειάδης, Νομικός Σύμβουλος και πρώην υφυπουργός Αθλητισμού, εκτίμησε πως «χωρίς τη βοήθεια του κλάδου δεν θα είχαμε εθνικές αποστολές στα περισσότερα αθλήματα», όμως επισήμανε, ότι παρά το ρυθμιστικό πλαίσιο, «χάνεται περισσότερο από μισό δισ. ευρώ φορολογία από παράνομες εταιρίες». Μίλησε για την ανάγκη ενός σταθερού φορολογικού περιβάλλοντος «χωρίς υπερβολές», ώστε «να μην αντιμετωπίσουμε τον κλάδο ως τη χρυσή αγελάδα».

«Σε συνδυασμό και με την επιτροπή ελέγχου παιγνίων μπορούμε να διαμορφώσουμε ένα ασφαλές περιβάλλον, με σημαντικά φορολογικά έσοδα και προσφορά στην κοινωνία», κατέληξε ο κ. Βασιλειάδης.

Ο κ. Δημήτριος Παπαδόπουλος, Chief Operations Officer της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, υπογράμμισε πως έχουμε τη μεγαλύτερη φορολογική επιβάρυνση στην Ευρώπη, ενώ σύμφωνα με έρευνες βασικό κίνητρο παράνομου τζόγου είναι ο φόρος επί κερδών των παικτών και η υποχρέωση ταυτοποίησής τους.

«Η όποια ρύθμιση δεν μπορεί να είναι εξαντλητική, καθως θα φέρει εντελώς αντίθετα αποτελέσματα από τα αναμενόμενα» επεσήμανε και πρόσθεσε, ότι αναζητείται ένα νέο «διαρκές σημείο ισορροπίας" με στόχο "να διασφαλίσουμε ασφάλεια στον παίκτη και στην αγορά».

