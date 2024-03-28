Μετά από ένα τουριστικό έτος με περίπου 33 εκατομμύρια επισκέπτες από το εξωτερικό, η ελληνική κυβέρνηση ελπίζει πως το 2024 θα αποτελέσει επίσης χρονιά-ρεκόρ. Και ήδη οι κρατήσεις είναι έως και κατά 10% περισσότερες συγκριτικά με πέρυσι.

«Ποιος όμως θα στρώσει τα κρεβάτια των επισκεπτών;», διερωτάται ο ανταποκριτής της οικονομικής επιθεώρησης Handelsblatt στην Αθήνα, Γκερντ Χέλερ. «Το 2023 υπήρχαν περισσότερες από 53.000 κενές θέσεις εργασίας στον ξενοδοχειακό κλάδο» - και φέτος θα μπορούσαν αυτές να αυξηθούν κι άλλο.

«Η έλλειψη εργατικού δυναμικού αποτελεί ένα ολοένα και μεγαλύτερο πρόβλημα. […] Η τουριστική βιομηχανία δεν είναι ο μοναδικός κλάδος που χρειάζεται περισσότερα εργατικά χέρια: στον κατασκευαστικό κλάδο υπάρχει έλλειψη περίπου 13.000 εργαζομένων, στη γεωργία ακόμη και 113.000. Οι εργοδότες αναφέρουν στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης πως οι συνολικές κενές θέσεις εργασίας φτάνουν περίπου τις 400.000 – τη στιγμή που οι εργαζόμενοι στην Ελλάδα είναι συνολικά 4,27 εκατομμύρια άνθρωποι.

Ταυτοχρόνως η έλλειψη εργατικού δυναμικού προκαλεί εκ πρώτης όψεως έκπληξη, διότι η Ελλάδα έχει και το δεύτερο υψηλότερο ποσοστό ανεργίας στην ΕΕ, μετά την Ισπανία», συνεχίζει ο Γερμανός δημοσιογράφος. Όμως τόσο το υψηλό ποσοστό ανεργίας όσο και η έλλειψη εργατικού δυναμικού οφείλονται στην ίδια συνθήκη: στην οικονομική κρίση της περασμένης δεκαετίας.

Πέραν των οικονομικών προβλημάτων, κατά τα χρόνια αυτά δημιουργήθηκαν και δημογραφικά ζητήματα: «Περίπου 600.000 κυρίως νέοι Έλληνες έφυγαν για το εξωτερικό. […] Μεταξύ 2010 και 2020 ο πληθυσμός μειώθηκε κατά 5,9%. […] Και σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των οικονομολόγων η Ελλάδα πρόκειται να χάσει μισό εκατομμύριο εργαζόμενους έως το 2040».

Αν και «ο συντηρητικός πρωθυπουργός Μητσοτάκης έχει θέσει το δημογραφικό ζήτημα σε προτεραιότητα», τα κυβερνητικά προγράμματα και επιδόματα «θα έχουν αντίκτυπο στην αγορά εργασίας σε κάποιες δεκαετίες από τώρα. Και οι επιχειρήσεις δεν μπορούν να περιμένουν τόσο πολύ», σχολιάζει ο ανταποκριτής της HB.

Αυτός είναι και ο λόγος που η ελληνική κυβέρνηση σχεδιάζει τη σύναψη συμφωνιών με άλλα κράτη, που θα επιτρέψουν σε δεκάδες χιλιάδες αλλοδαπούς εργαζόμενους να μεταναστεύσουν στην Ελλάδα. «Ο υπουργός Μετανάστευσης Δημήτρης Καιρίδης θέλει να ενσωματώσει μάλιστα στην αγορά εργασίας ακόμη και παράνομους μετανάστες: Όποιος ζει επί τουλάχιστον τρία χρόνια στην Ελλάδα, μπορεί να λάβει άδεια παραμονής, εάν έχει κάποια νόμιμη απασχόληση.

[…] Ωστόσο, το σχέδιο είναι αμφιλεγόμενο, ακόμη και από μέλη του κυβερνώντος κόμματος. Οι επικριτές ισχυρίζονται πως η νομιμοποίηση εκατοντάδων χιλιάδων παράνομων μεταναστών θα οδηγήσει στην αύξηση των μεταναστευτικών ροών. Ίσως όμως είναι ακριβώς αυτό που χρειάζεται η Ελλάδα».

Πηγή: DW - Γιώργος Πασσάς

