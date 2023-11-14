Χρηματιστήριο: Ισχυρή άνοδος 2,47% και υψηλά κέρδη 5,93% στις τράπεζες

Υψηλά κέρδη κατέγραψαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, με την αγορά να διασπά ανοδικά και τα επίπεδα των 1.230 μονάδων.

Στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος βρέθηκαν οι τραπεζικές μετοχές, στον απόηχο των πληροφοριών για εντυπωσιακή υπερκάλυψη του βιβλίου προσφορών για τη διάθεση του 20% της Εθνικής Τράπεζας από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Η άνοδος των τιμών συνοδεύθηκε και από αύξηση του όγκου των συναλλαγών, ενώ η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς αυξήθηκε κατά 1,9 δισ. ευρώ σε σχέση με τη χθεσινή συνεδρίαση.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.235,27 μονάδες, σημειώνοντας κέρδη 2,47%.

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 124,87 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 38.363.682 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 2,87%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 1,90%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Πειραιώς (+7,07%), της Alpha Bank (+6,02%), της Εθνικής (+5,80%), της Eurobank (+5,37%) και της Motor Oil (+4,74%).

Αντιθέτως, πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Ελλάκτωρ (-0,45%) και της Coca Cola HBC (-0,08%).

Από τους επιμέρους δείκτες, τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι δείκτες των Τραπεζών (+5,93%), των Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών (+5,37%) και του Πετρελαίου (+4,36%), ενώ οριακές απώλειες σημείωσε μόνο ο δείκτης των Τροφίμων (-0,09%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Alpha Bank διακινώντας 9.976.008 και 8.059.113 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Εθνική με 18,74 εκατ. ευρώ και η Eurobank με 15,54 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 84 μετοχές, 19 πτωτικά και 15 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Επίλεκτος +10,00% και Βιοτέρ +9,76%.

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Vidavo -3,97% και Τρία Άλφα(κ) -3,77%.

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

ΤΙΤΑΝ: 19,2400 +0,63%

ALPHA BANK: 1,4785 +6,02%

AEGEAN AIRLINES: 11,8000 +4,06%

VIOHALCO: 5,1300 +4,27%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 13,4600 +0,60%

ΔΕΗ: 10,4400 +1,85%

COCA COLA HBC: 23,9700 -0,08%

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 2,1900 -0,45%

ΕΛΠΕ: 7,7400 +3,20%

ELVALHALCOR: 1,7220 +3,99%

ΕΘΝΙΚΗ: 5,8000 +5,80%

ΕΥΔΑΠ: 5,7400 +0,88%

EUROBANK: 1,5800 +5,37%

QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ: 5,7100 +4,58%

LAMDA DEVELOPMENT: 6,3050 +0,72%

MOTOR OIL: 22,9800 +4,74%

JUMBO: 26,2000 +0,92%

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: 35,000 +1,45%

ΟΛΠ: 22,0000 +0,92%

ΟΠΑΠ: 14,9000 αμετάβλητη

ΟΤΕ: 12,9000 +2,14%

AUTOHELLAS: 12,6600 αμετάβλητη

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 3,0300 +7,07%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 8,1300+1,63%

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: 15,2500 +2,97%

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

