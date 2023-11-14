ΔΝΤ: 2,5% ρυθμό ανάπτυξης το 2023 και 2% το 2024 η ελληνική οικονομία

Στο 2,5% προσδιορίζει τον ρυθμό ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας για το 2023 το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ενώ στην έκθεσή του για το 2024 προβλέπει αντιστοίχως ρυθμό ανάπτυξης στο 2%.

Όπως τονίζει το ΔΝΤ, το ΑΕΠ της χώρας επανήλθε στα προ πανδημίας επίπεδα, καθώς και το δημόσιο χρέος.

Παρόλα αυτά σημειώνεται ότι παραμένουν οι προκλήσεις που προκύπτουν από τη σύσφιξη της νομισματικής πολιτικής, τον επίμονο πληθωρισμό και τις αυξανόμενες τιμές των ακινήτων.

Το Δ.Ν.Τ σημειώνει ότι πρέπει να υπάρξουν αντιστάσεις στις πιέσεις για αυξήσεις στους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων και τις συντάξεις καθώς παραμένουν σε υψηλότερα επίπεδα σε σχέση με άλλες χώρες

