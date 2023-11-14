Η Τήνος πρωταγωνίστρα στον γαστρονομικό τουρισμό

Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρίσκεται το τελευταίο διάστημα ο γαστρονομικός πλούτος της Τήνου.

Τα γυρίσματα στη «Μούσα του Αιγαίου», που γίνονται για λογαριασμό της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και αφορούν στη δημιουργία ενός βίντεο τουριστικής προβολής με επίκεντρο την τοπική γαστρονομία συμπεριλαμβανομένης της οινογνωσίας, αλλά και η ταξιδιωτική εκπομπή του Άκη Πετρετζίκη, που επέλεξε την Τήνο ως μοναδικό προορισμό από τις Κυκλάδες, αναμένεται να αναδείξουν το υπέροχο γαστρονομικό ταξίδι που υπόσχεται στους επισκέπτες του το νησί.

Το "Akis' Food Tour" θα έχει συνοδοιπόρους τους θεατές που προτείνουν τα μέρη που επισκέπτεται αλλά και τους ντόπιους κατοίκους που τον βοηθούν να ανακαλύψει τι πραγματικά σημαίνει «υψηλή κουζίνα» στην τοπική κουζίνα αλλά και τα αξιοθέατα που πλαισιώνουν κάθε γαστρονομική απόλαυση.

«Η Τήνος ανέκαθεν αποτελούσε ένα άκρως γαστρονομικό προορισμό, λόγω της αυτάρκειάς της τόσο σε γεωργικά όσο και σε κτηνοτροφικά προϊόντα, γεγονός που δεν συναντάς τόσο εύκολα στα βραχώδη και άνυδρα κυκλαδονήσια» έγραψε πριν λίγες μέρες η Κατερίνα Βάμβουκα, κλινική διαιτολόγος διατροφολόγος στο medNutrition.gr που είναι το πρώτο portal διατροφής στην Ελλάδα και στην Κύπρο (https://www.mednutrition.gr/portal/lifestyle/kouzina/17697-gastronomiko-taksidi-stin-tino).

Και όντως, όπως έγραψε πρόσφατα το εξειδικευμένο στη γαστρονομία Μέσο Flaginlife, «μπορεί μέχρι πριν από μερικά χρόνια η Τήνος να προσέλκυε κυρίως θρησκευτικό τουρισμό, αλλά αυτό ανήκει πλέον στο παρελθόν. Η κοντινή απόσταση από την Αθήνα, τα γραφικά της χωριά, αλλά και οι επενδύσεις που έγιναν στον τομέα της γαστρονομίας, έβαλαν την Τήνο στον τουριστικό χάρτη και όχι μόνο. Τα μοναδικά προϊόντα που παράγει το νησί, όπως το τυρί καρίκι, η παλαιωμένη γραβιέρα του Συνεταιρισμού, η λούζα και άλλα αλλαντικά, αναδεικνύονται με τον καλύτερο τρόπο στα εστιατόρια του νησιού» (https://flaginlife.gr/tinos-oi-kalyteres-staseis-gia-fagito/).

Άλλωστε, η Τήνος, όπως έγραψε το Travelgo, «είναι ένα νησί που αξίζει τον κόπο να το γυρίσετε ολόκληρο για να ανακαλύψετε την κρυμμένη μαγεία του. Φύση, τέχνη, πολιτισμός και γαστρονομία συνδυάζονται μοναδικά σε αυτό το ξεχωριστό κυκλαδονήσι που τα τελευταία χρόνια έχει καταφέρει να αλλάξει το τουριστικό προφίλ του, προσελκύοντας όλο και περισσότερο ένα "ανήσυχο" κοινό που αναζητά αυθεντικές εμπειρίες διακοπών» (https://www.travelgo.gr/tinos/500520/tinos-heiropoiiti-kai-aythentiki).

