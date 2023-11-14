Το ευρώ ενισχύεται 0,25%, στα 1,0730 δολάρια

Στην αγορά συναλλάγματος, το ευρώ έναντι του δολαρίου σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 0,25% και διαμορφώνεται στα 1,0730 δολάρια.

Το ευρώ βρίσκεται στα 162,6730 γεν, στο 0,8722 με τη στερλίνα και στο 0,9667 με το ελβετικό φράγκο.

Η ισοτιμία του δολαρίου υποχωρεί οριακά σε ποσοστό 0,02% έναντι του γεν και διαμορφώνεται στα 151,6880 γεν.

Η στερλίνα έναντι του δολαρίου σημειώνει άνοδο 0,18% και διαμορφώνεται στα 1,2298 δολάρια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

