Χρηματιστήριο: Άνοδος 1,29%, και 113,85 εκατ. ευρώ τζίρος στο κλείσιμο

Με σημαντικά κέρδη έκλεισαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου με την αγορά να επανέρχεται κι πάλι πάνω από τα επίπεδα των 1.400 μονάδων.

Από την υψηλή κεφαλαιοποίηση υπεραπέδωσαν οι μετοχές της ΔΕΗ, της Alpha Bank, της Elvalhalcor και της Πειραιώς.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.401,35 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 1,29%.

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 113,85 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 26.193.302 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 1,39%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 1,84%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της ΔΕΗ (+4,76%), της Alpha Bank (+4,28%), της Elvalahalcor (+3,30%), της Πειραιώς (+2,93%) και της Viohalco (+2,50%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Motor Oil (-0,66%), της Coca Cola HBC (-0,57%), του ΟΠΑΠ (-0,43%) και του ΟΤΕ (-0,43%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Πειραιώς διακινώντας 7.689.165 και 4.934.963 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Εθνική με 26,27 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 18,82 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 83 μετοχές, 26 πτωτικά και 16 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: 'Ελαστρον +7,56% και ΚΡΙ- ΚΡΙ +6,42%.

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Ακρίτας -12,74% και CPI -6,72%.

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

ΤΙΤΑΝ: 26,4000 +0,76%

ALPHA BANK: 1,6200 +4,28%

AEGEAN AIRLINES: 12,5800 +0,64%

VIOHALCO: 5,3300 +2,50%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 16,4800 +0,49%

ΔΕΗ: 11,8900 +4,76%

COCA COLA HBC:27,7800 -0,57%

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 2,5300 +2,22%

ΕΛΠΕ: 8,3100 +2,09%

ELVALHALCOR: 1,9380 +3,30%

ΕΘΝΙΚΗ: 7,2700 +2,39%

ΕΥΔΑΠ: 5,6900 +1,61%

EUROBANK: 1,8100 +1,66%

QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ: 5,5700 +2,20%

LAMDA DEVELOPMENT: 6,6400 +0,61%

MOTOR OIL: 26,9000 -0,66%

JUMBO: 26,0000 αμετάβλητη

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: 34,3400 +1,36%

ΟΛΠ:26,3000 -0,19%

ΟΠΑΠ: 6,1100 -0,43%

ΟΤΕ: 13,9000 -0,43%

AUTOHELLAS:13,7000 -0,29%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 3,8330 +2,93%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 11,4000 +0,18%

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: 18,1500 +0,06%

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

