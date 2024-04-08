Το σύστημα πληρωμών μέσω IRIS αναμένεται να δέχονται όλες οι επιχειρήσεις και οι επιτηδευματίες, έως το τέλος του χρόνου. Κάτι το οποίο, δήλωσε και σε χθεσινή του συνέντευξη στην ΕΡΤ ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης, ο οποίος τόνισε επίσης ότι σύντομα θα υπάρχουν και θετικά νέα για τη μείωση των προμηθειών στις μικρές συναλλαγές μέσω καρτών (η προμήθεια που καταβάλλουν οι επαγγελματίες στην παρουσία φάση για συναλλαγές μέσω IRIS είναι της τάξης του 0,5%).

Επιπλέον, ο κ. Χατζηδάκης τόνισε ότι «το IRIS θα καλύψει όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες, θα καλύψει όλες τις επιχειρήσεις, υποχρεωτικά μέχρι το τέλος του 2024, έτσι ώστε να υπάρχει ανταγωνισμός στην αγορά και να υπάρχουν εναλλακτικές επιλογές, διότι η λειτουργία της αγοράς και ο ανταγωνισμός είναι πάντοτε μια απάντηση».

Υπενθυμίζεται ότι οι ελεύθεροι επαγγελματίες έχουν προθεσμία έως τις 30 Ιουνίου προκειμένου να εγκαταστήσουν το σύστημα άμεσων πληρωμών IRIS, ενώ μετά τη λήξη της προθεσμίας κινδυνεύουν με πρόστιμο 1.500 ευρώ.

Οι υπηρεσίες του IRIS

1. IRIS Person to Person: Άμεση μεταφορά χρημάτων μεταξύ ιδιωτών, χωρίς προμήθεια (έως 500€/ημέρα).

2. IRIS Person to Business: Για πληρωμή σε ατομικές επιχειρήσεις ή ελεύθερους επαγγελματίες. Προϋπόθεση είναι η εγγραφή του επαγγελματία με επαγγελματικό τραπεζικό λογαριασμό. Επισημαίνεται ότι το όριο των 500 ευρώ για τον επαγγελματία είναι ανά πελάτη κι όχι στο σύνολο των χρημάτων που μπορεί να λάβει ημερησίως. Ο πελάτης δεν επιβαρύνεται με κάποια χρέωση για την υπηρεσία, ενώ η προμήθεια για τον επαγγελματία είναι σημαντικά μικρότερη σε σχέση με άλλες μεθόδους πληρωμής.

3. IRIS Commerce: Για πληρωμή σε ηλεκτρονικά καταστήματα, χωρίς να κοινοποιούνται στοιχεία πληρωμής στον έμπορο. Η παραγγελία ολοκληρώνεται μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Παράλληλα, δεν υπάρχει όριο ποσού και δεν απαιτείται εγγραφή στην υπηρεσία για τον πελάτη.

Μερικά από τα οφέλη του συστήματος IRIS είναι ότι οι επαγγελματίες εισπράττουν εντός δευτερολέπτων οφειλές από πελάτες τους άμεσα και εύκολα. Οι πελάτες εκτελούν τις πληρωμές τους γνωρίζοντας μόνο τον αριθμό του κινητού ή τον ΑΦΜ του επαγγελματία, χωρίς να γνωρίζουν το ΙΒΑΝ του. Αρκεί να έχουν ενεργοποιήσει και οι δυο πλευρές την υπηρεσία IRIS στο mobile banking.

Η υπηρεσία IRIS παρέχεται ήδη από 8 τράπεζες (Alpha, Εθνική, Eurobank, Πειραιώς, Συνεταιριστική Ηπείρου, Viva, Optima, Αttica) και σύντομα αναμένεται να επεκταθεί στην στη Συνεταιριστική Καρδίτσας και στην Παγκρήτια.

Τα μεγέθη

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Φεβρουαρίου 2024:

- Συνολικά, 2,4 εκατομμύρια ιδιώτες έχουν ενεργοποιήσει το IRIS, εκ των οποίων το 70% είναι 18-34 ετών.

- 250 χιλιάδες ελεύθεροι επαγγελματίες έχουν ενεργοποιήσει ήδη την υπηρεσία.

- 30 φορές περισσότερες συναλλαγές έγιναν τον Ιανουάριο του 2024, σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2021, τόσο μεταξύ ιδιωτών όσο και σε συναλλαγές με επαγγελματίες.

- Πιο συγκεκριμένα, τον Ιανουάριο 2024, πραγματοποιήθηκαν 3 εκατ. συναλλαγές μεταξύ ιδιωτών και 25 χιλιάδες με επαγγελματίες.

- Σε ετήσια βάση, οι συναλλαγές τριπλασιάζονται μεταξύ ιδιωτών και δεκαπλασιάζονται με επαγγελματίες.

Πηγή: skai.gr

