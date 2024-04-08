Την προσφορά του Οδυσσέα Κυριακόπουλου, πρώην Πρόεδρου του ΣΕΒ, που έφυγε πολύ νωρίς, και που σφράγισε με την παρουσία του την ελληνική επιχειρηματική σκηνή, αφήνοντας πίσω μια σπουδαία παρακαταθήκη στην οικονομική και κοινωνική ζωή του τόπου μας, τίμησε σε ειδική συνεδρίαση του Γενικού Συμβουλίου, την Πέμπτη 4 Απριλίου 2024, ο ΣΕΒ.

Στην εκδήλωση, παρουσία και μελών της οικογένειας, για την προσωπικότητα του Οδυσσέα Κυριακόπουλου μίλησαν, ο Πρόεδρος της ΕΕ του Συνδέσμου κ. Ευθύμιος Ο. Βιδάλης, ο κ. Δημήτρης Δασκαλόπουλος, Επίτιμος Πρόεδρος του ΣΕΒ, ο κ. Θεόδωρος Φέσσας, πρώην Πρόεδρος του ΣΕΒ, ο κ. Χάρης Κυριαζής, Πρόεδρος ΣΕΒ-ΙΒΕΠΕ και πρώην πρόεδρος της ΕΕ του ΣΕΒ, η κα. Ρένα Κουμάντου, πρ. Γενική Διευθύντρια του Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, πρ. Διευθύντρια Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης & Επικοινωνίας S&B Βιομηχανικά Ορυκτά ΑΕ, ο κ. Στέλιος Αργυρός, Πρόεδρος του ALBA και πρώην πρόεδρος του ΣΕΒ, ο κ. Σπύρος Θεοδωρόπουλος, Αντιπρόεδρος του ΣΕΒ, ο κ. Πάρης Κυριακόπουλος, Ταμίας ΔΣ Σωματείου Επιχειρηματικότητας Νέων/JA και ο κ. Δημήτρης Παπαλεξόπουλος, Πρόεδρος του ΔΣ ΣΕΒ.

Στο πλαίσιο του ΓΣ ο κ. Παπαλεξόπουλος ανακοίνωσε ότι ο ΣΕΒ στη μνήμη του προχωρά στη δημιουργία της Χορηγίας «Οδυσσέας Κυριακόπουλος», η οποία για τα επόμενα πέντε χρόνια θα στηρίξει σημαντικά το Junior Achievement Greece, ξεκινώντας με τη νέα σχολική χρονιά τον ερχόμενο Σεπτέμβριο. Όπως σημείωσε, η περαιτέρω ενίσχυσή του JA στο όνομα του Οδυσσέα αποτελεί ελάχιστο φόρο τιμής για έναν άνθρωπο που πίστευε πολύ στις νέες γενιές.

Καλωσορίζοντας τα μέλη του Γενικού Συμβουλίου και τους προσκεκλημένους του ΣΕΒ, ο Πρόεδρος της ΕΕ του Συνδέσμου κ. Ευθύμιος Ο. Βιδάλης επισήμανε ότι «ο Οδυσσέας Κυριακόπουλος υπήρξε σπουδαία προσωπικότητα των επιχειρήσεων, του δημοσίου διαλόγου, των τεχνών, της Ελλάδας που κοιτάει μπροστά και μακριά και που προσπαθεί να προοδεύει διαρκώς». Αναφέρθηκε στη μακρόχρονη φιλική και επαγγελματική τους σχέση που τους συνέδεε, που κορυφώθηκε με την ηγετική θέση στον οικογενειακό βιομηχανικό όμιλο, για να εξελιχθεί με τη δική του ενθάρρυνση, και μέσα από συλλογικά όργανα, αρχικά στον Σύνδεσμο Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων και στη συνέχεια στον ΣΕΒ. «Έβλεπα έναν άνθρωπο -επισήμανε ο κ. Βιδάλης- που, έχοντας πλήρη επίγνωση των προνομίων που απολάμβανε, επέλεξε να τα μετατρέψει σε ευθύνη και υποχρέωση ώστε να συνεισφέρει πολύ σημαντικά με τη σειρά του και στην κοινωνία μας. Έτσι βρέθηκε να προσφέρει στον ΣΕΒ και να ηγείται δια του παραδείγματος στη μάχη απέναντι στις μεγάλες προκλήσεις της εποχής». Όπως τόνισε ο Οδυσσέας Κυριακόπουλος ήταν ένας άνθρωπος που έβλεπε πάντα μπροστά. «Πίστεψε στην πρακτική της βιώσιμης ανάπτυξης, μια πίστη που αποτέλεσε το θεμέλιο για τη δημιουργία του Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη. Υπήρξε, επίσης, ένθερμος υποστηρικτής των νέων γιατί πίστευε σε αυτούς. Ήταν εκ των ιδρυτών του ALBA γιατί πολύ νωρίς αντιλήφθηκε την καίρια σημασία της διασύνδεσης εκπαίδευσης και κατάρτισης με τις επιχειρήσεις αλλά και του Σωματείου Επιχειρηματικότητας Νέων, του νυν Junior Achievement, για την εκμάθηση των βασικών στοιχείων της επιχειρηματικότητας στο σχολείο».

Σκιαγραφώντας τον Οδυσσέα Κυριακόπουλο, ο κ. Βιδάλης ανέφερε ότι ήταν ένας άνθρωπος που άλλαζε κάθε τι με το οποίο καταπιανόταν. Δούλευε ακατάπαυστα για την εξωστρέφεια και την ανταγωνιστικότητα γιατί τις θεωρούσε απαραίτητες προϋποθέσεις όχι μόνο για την οικονομική, αλλά για την κοινωνική ευημερία. Άλλαξε την εταιρία του, μετατρέποντάς την σε έναν πολυεθνικό όμιλο. Άλλαξε και τον ΣΕΒ, χτίζοντας συγχρόνως τις σχέσεις του οργανισμού με όλους από την πολιτική, το συνδικαλισμό, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, την ίδια την κοινωνία. Την ίδια στιγμή, η πίστη του στην ευρωπαϊκή ιδέα αναγνωρίστηκε και στην τότε UNICE (σήμερα BusinessEurope) της οποίας εξελέγη Αντιπρόεδρος. Τολμώ να πω -τόνισε- ότι άλλαξε και τη Λυρική Σκηνή της οποίας υπήρξε Προέδρος σε μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο. Ο κ. Βιδάλης υπογράμμισε τέλος «όλοι βγήκαμε πολύ καλύτεροι από τη σχέση μας μαζί του. Θα τον θυμόμαστε και θα τον τιμούμε πάντα».

Ο κ. Δημήτρης Δασκαλόπουλος, Επίτιμος Πρόεδρος του ΣΕΒ, αναφέρθηκε στις παράλληλες πορείες τους στον επιχειρηματικό στίβο, σε μεγάλες επιχειρήσεις με ισχυρά αφεντικά, αλλά και στο κοινό τους ενδιαφέρον για τα κοινά, μέσα από τον ΣΕΒ στον οποίο όπως είπε «μεγαλώσαμε μαζί». Ο κ. Δασκαλόπουλος ανέφερε ότι έχω μόνο καλές αναμνήσεις από την συνύπαρξη μαζί του. «Έχω μόνο θετικές εκτιμήσεις για αυτόν τον άνθρωπο που ήταν καλοπροαίρετος, φωτεινός, ανοιχτόκαρδος, δημιουργικός. Η συνεισφορά του στην εξέλιξη της δράσης και της εικόνας του ΣΕΒ στην αρχή του αιώνα υπήρξε οραματική και καινοτομική -και συμπλήρωσε- ότι η θητεία του στην υπηρεσία του κοινού καλού προκάλεσε την αναγνώριση και τον σεβασμό ακόμα και από τους αντιπάλους. Με την στάση του απέναντι στη ζωή και τις προκλήσεις της, «ο Οδυσσέας άφησε στον καθένα που τον συναναστράφηκε ανεξίτηλο αποτύπωμα, θετική αύρα και θαυμασμό για το ποιός ήταν και για το τι πέτυχε», τόνισε τέλος ο κ. Δασκαλόπουλος.

Ο κ. Θεόδωρος Φέσσας, πρώην πρόεδρος του ΣΕΒ στην ομιλία του τόνισε ότι ο Οδυσσέας Κυριακόπουλος ήταν ένας «οραματιστής, με βαθιά μόρφωση και παιδεία, ακέραιος, με ένα ακλόνητο οικοδόμημα αξιών να καθορίζει κάθε του βήμα, έξυπνος, γεμάτος καλοσύνη, με πολύ υψηλή ενσυναίσθηση, με ατελείωτα ενδιαφέροντα και συνεχή εμβάθυνση σε αυτά : προοδευτικός, αυθόρμητος, ειλικρινής». Οραματίστηκε έναν ΣΕΒ με μεγαλύτερο και στιβαρότερο αποτύπωμα, σύγχρονη εταιρική οργάνωση και λειτουργία, ελκυστικότερο λόγο, περισσότερο εξωστρεφή, με μεγαλύτερη αξία για τα μέλη του, την οικονομία και την κοινωνία. Προσπάθησε να μεταδώσει το όραμά του σε όλους μας. Η διοίκηση του Οδυσσέα αποτέλεσε πλαίσιο αναφοράς για όλους όσους υπηρετήσαμε μετά από αυτόν στον ΣΕΒ -τόνισε ο κ. Φέσσας. Τέλος, στάθηκε σε αυτό που για τον κ. Φέσσα τον έκανε μοναδικό: «ο Οδυσσέας ήταν η φωτεινή πλευρά της ζωής. Τον έλκυε πάντοτε το καλύτερο, το πιο σύγχρονο, το σωστότερο και ο ίδιος αποτελούσε ένα ζωντανό παράδειγμα, παρακινώντας και εκπέμποντας ο ίδιος το φως γύρω του».

Ο κ. Χάρης Κυριαζής, πρώην πρόεδρος της ΕΕ του ΣΕΒ και Πρόεδρος ΔΣ ΙΒΕΠΕ-ΣΕΒ, στη δική του παρέμβαση, ανέφερε ότι ανέπτυξε μαζί του μία διαδρομή συνεργασίας που κράτησε 42 χρόνια και που είχε τρεις κυρίως διαστάσεις: την επαγγελματική, αυτή της ενασχόλησης με τον ΣΕΒ και την -πιο σπουδαία για τον ίδιο διάσταση- τη φιλική σχέση. Σταχυολογώντας την πορεία του αναφέρθηκε στην επιδίωξή του να εγκαταστήσει πλήρως επαγγελματική διοίκηση στον Όμιλο που ηγείτο μέχρι το επίπεδο του Διευθύνοντος Συμβούλου, ώστε οι κύριοι μέτοχοι σταδιακά να αναμιγνύονται μόνο στις στρατηγικές αποφάσεις. Ο κ. Κυριαζής αναφέρθηκε στα μοναδικά χαρακτηριστικά του Οδυσσέα, κυρίως στην στρατηγική του σκέψη και στην ικανότητά του να οδηγεί τα πράγματα όπως αυτός ήθελε, ενώ για τον ΣΕΒ τόνισε ότι ήταν και εκεί οραματικός και πολυπράγμων. Ανάμεσα στα άλλα είχε βάλει στόχο να φέρει σε πρώτο πλάνο -από την αρχή της θητείας του- το πρόβλημα της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας. Η ίδρυση του Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας το 2004 έγινε με βάση δικές του ιδέες και χάρη στην δική του επιμονή. Τον απασχολούσε η διαρκής αναβάθμιση της ανταγωνιστικότητας, και με βάση τη συνεργασία με την BCG, είχε εντοπίσει τα γενεσιουργά αίτια των προβλημάτων της χώρας που είχαν επιπτώσεις στο οικονομικό τομέα, και είχε προχωρήσει εγκαίρως σε προτάσεις για τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις, που εάν είχαν υιοθετηθεί ίσως προλαβαίναμε την κρίση, κατέληξε.

Η κ. Ρένα Κουμάντου πρ. Γενική Διευθύντρια Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, και πρ. Διευθύντρια Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης & Επικοινωνίας S&B Βιομηχανικά Ορυκτά ΑΕ τόνισε ότι ο Οδυσσέας Κυριακόπουλος υπήρξε πρότυπο σύγχρονου, προοδευτικού και κοινωνικά υπεύθυνου επιχειρηματία και αυτό το πρότυπο πάσχισε με όλες του τις δυνάμεις να προωθήσει στο ελληνικό «επιχειρείν» απ’ όλες τις δημόσιες θέσεις που κατείχε και ιδιαίτερα αυτήν του Προέδρου του ΣΕΒ. Αναφέρθηκε στην μεταμόρφωση δύο παραδοσιακών οικογενειακών επιχειρήσεις εξόρυξης, αξιοποιώντας την περίφημη μεθοδολογία Adizes, ενώ στάθηκε στις σχέσεις του με τους ανθρώπους, όπου το μότο του ήταν «αμοιβαία εμπιστοσύνη και σεβασμός», τόσο στο επίπεδο της επιχείρησης όσο και ευρύτερα, όπως και στο πεδίο του κοινωνικού διαλόγου. Το 2000, συνέβαλε με τρόπο καταλυτικό – όπως επισήμανε- στις προκαταρτικές διεργασίες και ίδρυση του Ελληνικού Δικτύου CSR HELLAS και στην αδιάκοπη υποστήριξη του έργου του όλα αυτά τα χρόνια. Επιστέγασμα της πίστης του στην Βιώσιμη Ανάπτυξη ήταν η καθιέρωση της Χάρτας των Δικαιωμάτων και Υποχρεώσεων των Επιχειρήσεων και η ίδρυση του Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη».

Ακολούθως, ο πρώην πρόεδρος του ΣΕΒ κ. Στέλιος Αργυρός στην δική του ομιλία τόνισε ότι ο Οδυσσέας Κυριακόπουλος ήταν έναν άτομο ιδιαίτερα χαρισματικό, με ισχυρό Κώδικα Αρχών που τον απασχολούσε η κοινωνική αποτελεσματικότητα. Διέθετε, όπως σημείωσε, έναν Κώδικα Συμπεριφοράς που τον χαρακτήριζε η έμφαση στην συλλογικότητα, αλλά και η αλληλεγγύη προς τους αδύνατους. Τον χαρακτήριζε συναισθηματική νοημοσύνη. Στόχευε με υπομονή και έπραττε με επιμονή όχι με πείσμα. Ήταν επίσης άτομο με ιδιαίτερη διανοητική εντιμότητα, άκουγε με προσοχή, ενεργούσε με γνώμονα τα γεγονότα και όχι ευσεβείς πόθους, και πρωτίστως δεν φοβόταν να καινοτομεί. Όλα αυτά τα χαρακτηριστικά, τον έκαναν από την πρώτη μέρα πολύτιμο και ενεργό συμπαραστάτη στην ίδρυση και στήριξη του ALBA. Ο ρόλος του την συνεργασία ΣΕΒ-ALBA, ήταν καθοριστικός, κατέληξε ο κ. Αργυρός.

Ο κ. Σπύρος Θεοδωρόπουλος, αντιπρόεδρος του ΣΕΒ, ο οποίος -όπως σημείωσε- συνυπήρξε στο Δ.Σ του ΣΕΒ για περισσότερα από 10 χρονιά, για αρκετά από αυτά ως αντιπρόεδρός του, στάθηκε στο χαρακτήρα του. «Ο Οδυσσέας ήταν ενήλικας αν κανείς υπολόγιζε με βάση την ημερομηνία γέννησης, αλλά ένας αιώνιος έφηβος αν κάποιος τον γνώριζε από κοντά με βάση την καρδιά και την ψυχή του». Για τον Σπύρο Θεοδωρόπουλο ένα από τα πιο δυνατά στοιχεία του χαρακτήρα του ήταν η μόνιμη περιέργειά του. Στάθηκε ακόμη στο πιο δυνατό και πιο αξιοθαύμαστο χαρακτηριστικό του που ήταν η διάθεσή του για προσφορά. Η προσφορά προς τους άλλους ήταν στο DNΑ του. Ήθελε να βοηθήσει για να δημιουργηθούν ευκαιρίες και για άλλους ανθρώπους, και κυρίως τον ενδιέφεραν οι νέοι άνθρωποι να εξελιχθούν. Γιατί πίστευε ότι μέσα από αυτούς θα εξελισετο η κοινωνία και τελικά η πατρίδα του».

Ο κ. Πάρης Κυριακόπουλος, Ταμίας ΔΣ Σωματείου Επιχειρηματικότητας Νέων/JA, αφού ευχαρίστησε εκ μέρους και της οικογένειας για την εκδήλωση, αναφέρθηκε στις ιδέες και τα πιστεύω του γύρω από τον ΣΕΒ, και τον καίριο θεσμικό ρόλο των κοινωνικών εταίρων, τονίζοντας ότι πίστευε στην ανάγκη ενός νέου εθνικού κοινωνικού συμβολαίου με γνώμονα το ευρύτερο συμφέρον. Ο κ. Πάρης Κυριακόπουλος στάθηκε στο όραμα του πατέρα του για μια χώρα με υγιή επιχειρηματικότητα και καινοτομία, και στο όνειρό του να φέρει τους νέους της χώρας μας σε επαφή με την επιχειρηματική παιδεία, που έγινε πράξη με την ίδρυση το 2005 του Σωματείου Επιχειρηματικότητας Νέων, γνωστού σήμερα ως Junior Achievement Greece.

Η επιτυχία του JA αποδεικνύεται με τους αριθμούς αφού από το 2011 μέχρι και σήμερα, το Junior Achievement Greece έχει 16 εκπαιδευτικά προγράμματα σε 6466 σχολεία έχοντας αγγίξει 129.660 μαθητές ανά την επικράτεια. Στην προσπάθεια αυτή, έχουν κινητοποιηθεί πάνω από 7000 εθελοντές και άλλοι τόσοι καθηγητές. Πέρυσι 13600 μαθητές και φοιτητές σε 466 σχολεία και 50 πανεπιστημιακά τμήματα παρακολούθησαν προγράμματα του Junior Achievement Greece. Υποστηρίχθηκαν από περισσότερους από 900 εκπαιδευτικούς και 370 μέντορες, όχι μόνο από σχεδόν το σύνολο των ΔΣ του ΣΕΒ, αλλά και από πάρα πολλές επιχειρήσεις μέλη του Συνδέσμου, καθώς και από την εξαιρετική ομάδα του Junior Achievement Greece.

Επίσης, αναφέρθηκε στις προϋποθέσεις ενός συνεχούς και εποικοδομητικού κοινωνικού διαλόγου, που σύμφωνα με τον Οδυσσέα Κυριακόπουλο, είναι η ειλικρίνεια, η αμοιβαία εκτίμηση και η εμπιστοσύνη.» Τέλος, τόνισε ότι «τον πατέρα μου, όμως, δεν το τιμάτε μόνο σήμερα, αλλά καθημερινά με την συνέχιση του ειλικρινούς διαλόγου, βασισμένου στην αμοιβαία εκτίμηση και εμπιστοσύνη και με γνώμονα το ευρύτερο κοινωνικό συμφέρον».

Από την πλευρά του ο, Πρόεδρος του ΔΣ του ΣΕΒ κ. Δημήτρης Παπαλεξόπουλος, τόνισε ότι για τον ίδιο ο Οδυσσέας Κυριακόπουλος υπήρξε ένας πολύτιμος μέντορας, συμπαραστάτης και φίλος. «Ο Οδυσσέας ήταν μια πολυτάλαντη προσωπικότητα, μια πληθωρική παρουσία που σπάνια περνούσε απαρατήρητη. Εξωστρεφής, δημιουργικός, ανατρεπτικός, κοσμοπολίτης, με πολλά ενδιαφέροντα και γνώσεις. Συνειδητοποιημένος Ευρωπαίος, υπερήφανος Έλληνας, με αίσθηση καθήκοντος και ειλικρινή διάθεση προσφοράς στα κοινά. Είχε πάντα άποψη, την οποία δε δίσταζε να μοιραστεί, με αστείρευτη θετική ενέργεια και με ένα ενδιαφέρον πάντα ανθρώπινο. Ο κ. Παπαλεξόπουλος τόνισε τη δημιουργία του ALBA και του Junior Achievement, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στη σταθερή επιμονή του για ανοικτό διάλογο αλλά με τεκμηριωμένες θέσεις και προτάσεις -για αυτό και ήταν πάντα δίπλα στο ΙΟΒΕ και φρόντιζε να ενισχύει τη δράση του. Ακόμη, πίστευε στη συναίνεση ως αναγκαία βάση για την προώθηση αλλαγών και τομών στην ελληνική οικονομία και κοινωνία.

Στο κλείσιμο της εκδήλωσης και σε κλίμα συγκίνησης ο Πρόεδρος του ΔΣ κ. Δημήτρης Παπαλεξόπουλος και ο Πρόεδρος της ΕΕ του ΣΕΒ κ. Ευθύμιος Ο. Βιδάλης μαζί με τα μέλη της οικογένειας έκαναν τα αποκαλυπτήρια της προσωπογραφίας του Οδυσσέα Κυριακόπουλου.

