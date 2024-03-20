Χρηματιστήριο: Άνοδος 1,02%, και στα 139,99 εκατ. ευρώ ο τζίρος

Ανέκαμψαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, με την αγορά να ανακτά ένα σημαντικό μέρος από τις χθεσινές απώλειες, επανερχόμενη πάνω από τα επίπεδα των 1.410 μονάδων. Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρέθηκαν οι τραπεζικές μετοχές.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.417,72 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 1,02%.

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 139,99 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 35.502.525 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 1,12%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,32%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Πειραιώς (+4,23%), της Τέρνα Ενεργειακή (+2,78%), του ΟΠΑΠ (+2,22%), της Εθνικής (+2,19%), της Alpha Bank (+2,07%) και της Aegean Airlines (+1,59%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Σαράντης (-2,94%), της Lamda Development (-1,01%), της Ελλάκτωρ (-1,00%) και της Coca Coa HBC (-0,66%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Πειραιώς και η Alpha Bank διακινώντας 12.367.174 και 7.454.591 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Πειραιώς με 48,32 εκατ. ευρώ και η Εθνική με 26,32 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 70 μετοχές, 35 πτωτικά και 22 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Q&R +12,20% και Λεβεντέρης(π) +6,25%.

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Yalco -10,00% και Τρία Άλφα -9,50%.

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

ΤΙΤΑΝ: 25,9000 +0,97%

ALPHA BANK: 1,7245 +2,07%

AEGEAN AIRLINES: 12,7600 +1,59%

VIOHALCO: 5,4500 +0,18%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 16,5000 +0,61%

ΔΕΗ: 11,5000 αμετάβλητη

COCA COLA HBC: 28,5100 -0,66%

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 2,4750 -1,00%

ΕΛΠΕ: 8,0500 +0,25%

ELVALHALCOR: 1,9640 +1,03%

ΕΘΝΙΚΗ: 7,4600 +2,19%

ΕΥΔΑΠ: 5,4800 +0,18%

EUROBANK: 1,8000 αμετάβλητη

QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ: 5,8500 +0,17%

LAMDA DEVELOPMENT: 6,8400 -1,01%

MOTOR OIL: 26,6600 +1,14%

JUMBO: 25,8600 +0,23%

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: 35,8400 +0,96%

ΟΛΠ: 27,6000 -0,36%

ΟΠΑΠ: 16,5800 +2,22%

ΟΤΕ: 13,5100 +0,15%

AUTOHELLAS: 13,2600 +0,91%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 3,9460 +4,23%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 10,5800 -2,94%

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: 18,1400 +2,78%

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

