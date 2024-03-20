Μειώθηκαν κατά 17% οι τιμές σε 100 προϊόντα εμμήνου ρύσεως

Μεσοσταθμική μείωση 17% στις αρχικές τιμές σε 100 προϊόντα εμμήνου ρύσεως καταγράφεται από σήμερα Τετάρτη 20 Μαρτίου 2024.

Τα προϊόντα αυτά προστίθενται στις κατηγορίες εκείνες που από την 1η Μαρτίου -όπως είχε προαναγγελθεί από τον υπουργό Ανάπτυξης Κώστα Σκρέκα- εντάσσονται στην παρέμβαση που περιορίζει τις συνολικές εκπτώσεις των προμηθευτών στα σούπερ μάρκετ κατά 30% και μεταφέρει το ανάλογο όφελος στον καταναλωτή.

Πιο αναλυτικά, όπως αναφέρει ανακοίνωση του υπουργείου Ανάπτυξης, από την 1η Μαρτίου 2024, ημέρα έναρξης των κυβερνητικών μέτρων για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, 4.014 καταναλωτικά αγαθά βασικών κατηγοριών έχουν μειωμένες αρχικές τιμές που κυμαίνονται μεσοσταθμικά 15-17% ενώ ειδικά για τις αρχικές τιμές 100 προϊόντων εμμήνου ρύσεως, από σήμερα, καταγράφεται 17% μεσοσταθμική μείωση.

Οι μειώσεις ανά εμπορική επωνυμία έχουν ως εξής:

ALWAYS -17,1%

EVERYDAY -19,1%

LIBRESSE -13,3%

SEPTONA -16,0%

«Συνεχίζουμε με αμείωτη αποφασιστικότητα και ένταση τη μάχη για την καταπολέμηση της ακρίβειας και στηρίζουμε όλες τις οικογένειες στην Ελλάδα με δραστικά, διαρθρωτικά και μόνιμου χαρακτήρα μέτρα» δήλωσε ο υπουργός Ανάπτυξης Κώστας Σκρέκας σημειώνοντας πως «από σήμερα, όλοι οι καταναλωτές θα μπορούν να προμηθεύονται και προϊόντα εμμήνου ρύσεως σε πιο προσιτές τιμές» και τόνισε: «Τα μέτρα που έχουμε λάβει έχουν αρχίσει να αποδίδουν, αλλά δεν εφησυχάζουμε. Η διόρθωση χρόνιων στρεβλώσεων στο εμπόριο που αποσκοπούν στην προστασία του καταναλωτή και την περαιτέρω αποκλιμάκωση του πληθωρισμού είναι οι βασικές μας προτεραιότητες».

Πηγή: skai.gr

