Το ευρώ υποχωρεί 0,22%, στα 1,0845 δολάρια

Στην αγορά συναλλάγματος, το ευρώ έναντι του δολαρίου σημειώνει πτώση σε ποσοστό 0,22% και διαμορφώνεται στα 1,0845 δολάρια.

Το ευρώ βρίσκεται στα 164,5420 γεν, στο 0,8544 με τη στερλίνα και στο 0,9660 με το ελβετικό φράγκο.

Η ισοτιμία του δολαρίου ενισχύεται σε ποσοστό 0,64% έναντι του γεν και διαμορφώνεται στα 151,7640 γεν.

Η στερλίνα έναντι του δολαρίου σημειώνει πτώση 0,26% και διαμορφώνεται στα 1,2690 δολάρια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

