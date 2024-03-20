Λογαριασμός
ΔΥΠΑ: Μειώθηκαν οι εγγεγραμμένοι άνεργοι φέτος τον Φλεβάρη σε σχέση με πέρσι

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία εγγεγραμμένης ανεργίας της ΔΥΠΑ για τον Φεβρουάριο του 2024

Σε 1.017.056 άτομα ανήλθε το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων στο μητρώο της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) τον Φεβρουάριο του 2024, παρουσιάζοντας μείωση κατά 57.517 άτομα (-5,4%) σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους και μείωση κατά 22.419 άτομα (-2,2%) σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2024.

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία εγγεγραμμένης ανεργίας της ΔΥΠΑ για τον Φεβρουάριο του 2024, από το σύνολο των 1.017.056 ατόμων, 489.529 άτομα (ποσοστό 48,1%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο της ΔΥΠΑ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών και 527.527 άτομα (ποσοστό 51,9%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο της ΔΥΠΑ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών.

Οι άνδρες ανήλθαν σε 364.133 άτομα (ποσοστό 35,8%) και οι γυναίκες ανήλθαν σε 652.923 άτομα (ποσοστό 64,2%).

Η ηλικιακή κατηγορία 30-44 ετών συγκέντρωσε τον μεγαλύτερο αριθμό εγγεγραμμένων μεταξύ των ηλικιακών κατηγοριών, ο οποίος ανήλθε σε 327.918 άτομα (ποσοστό 32,2%).

Το εκπαιδευτικό επίπεδο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στην οποία συμπεριλαμβάνεται και η μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση, συγκέντρωσε τον μεγαλύτερο αριθμό εγγεγραμμένων ανέργων μεταξύ των εκπαιδευτικών επιπέδων, ο οποίος ανήλθε σε 487.406 άτομα (ποσοστό 47,9%).

Μεταξύ των περιφερειών της χώρας, η Περιφέρεια Αττικής και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας κατέγραψαν τον μεγαλύτερο αριθμό εγγεγραμμένων ανέργων, ο οποίος ανήλθε σε 305.874 άτομα (ποσοστό 30,1%) και 189.667 άτομα (ποσοστό 18,6%) αντίστοιχα.

Το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων, τον Φεβρουάριο του 2024, (αφορά τον αριθμό των δικαιούχων που πληρώθηκαν εντός του αντίστοιχου μήνα), ανήλθε σε 251.297 άτομα, από τα οποία οι 136.460 (ποσοστό 54,3%) είναι κοινοί άνεργοι και λοιπές κατηγορίες επιδοτούμενων ανέργων και οι 114.837 (ποσοστό 45,7%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων.

Ο αριθμός των επιδοτούμενων ανέργων, τον Φεβρουάριο του 2024, ανήλθε σε 251.297 άτομα, εμφανίζοντας αύξηση κατά 12.101 άτομα (5,1%) σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους και αύξηση κατά 39.309 άτομα (18,5%) σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2024. Οι άνδρες ανήλθαν σε 109.723 (ποσοστό 43,7%) και οι γυναίκες σε 141.574 (ποσοστό 56,3%).

Από το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων, 118.448 (ποσοστό 47,1%) είναι κοινοί, 2.702 (ποσοστό 1,1%) είναι οικοδόμοι, 114.837 (ποσοστό 45,7%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων, 14.336 (ποσοστό 5,7%) είναι εποχικοί λοιποί (αγροτικά), 849 (ποσοστό 0,3%) είναι εκπαιδευτικοί και 125 (ποσοστό 0,0%) είναι λοιποί.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

