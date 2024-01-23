Χατζηδάκης: Τρία βασικά νομοσχέδια το 2024 - Δημόσιες επενδύσεις, συγχωνεύσεις επιχειρήσεων, Υπερταμείο

Τρία σημαντικά νομοσχέδια που περιλαμβάνονται στον προγραμματισμό του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για το 2024 παρουσίασε ο Υπουργός Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας στην εκδήλωση «The World Ahead 2024», που διοργάνωσε στην Αθήνα ο Economist.

Πρόκειται για τα νομοσχέδια που αφορούν στον εκσυγχρονισμό του πλαισίου για τις δημόσιες επενδύσεις, την ενίσχυση των κινήτρων για συγχωνεύσεις επιχειρήσεων και το Υπερταμείο, για τη δημιουργία Εθνικού Επενδυτικού Ταμείου και τον εκσυγχρονισμό των δημόσιων επιχειρήσεων και οργανισμών κατά το πρότυπο της ΔΕΗ.

Οι μεταρρυθμίσεις αυτές εντάσσονται στους βασικούς άξονες της οικονομικής πολιτικής –δημοσιονομική σοβαρότητα, αναπτυξιακές πολιτικές, κοινωνική ευαισθησία– που οδήγησε την προηγούμενη τετραετία στην πρόοδο για την ελληνική οικονομία. Πρόοδος, η οποία αναγνωρίζεται από τον ίδιο τον Economist, που κατέταξε για δεύτερη συνεχή χρονιά την Ελλάδα στην κορυφή της λίστας των οικονομιών με τις καλύτερες επιδόσεις. «Η συνετή δημοσιονομική πολιτική αποκατέστησε την εμπιστοσύνη των αγορών. Η υλοποίηση φιλοαναπτυξιακών μεταρρυθμίσεων δημιούργησε πλούτο και αύξησε την πίτα. Η άσκηση αποτελεσματικής και δίκαιης κοινωνικής πολιτικής, στήριξε τους πιο ευάλωτους συμπολίτες μας. Με βάση αυτούς τους τρεις βασικούς άξονες θα συνεχίσουμε να πορευόμαστε», είπε ο κ. Χατζηδάκης.

Σε αυτό το πλαίσιο ο προγραμματισμός για το 2024 περιλαμβάνει τα εξής:

1. Δημοσιονομική σοβαρότητα. Το νέο πλαίσιο ευρωπαϊκής οικονομικής διακυβέρνησης, όπως είπε ο κ. Χατζηδάκης, θα αρχίσει να εφαρμόζεται –καλώς εχόντων τον πραγμάτων- από φέτος. «Για τη φετινή χρονιά ο προϋπολογισμός προβλέπει πρωτογενές πλεόνασμα 2,1% του ΑΕΠ, (αρκετά υψηλότερο από το 2023 οπότε ο στόχος ήταν 1,1% και όταν οριστικοποιηθούν τα στοιχεία θα φανεί ότι τον ξεπεράσαμε), ενώ το δημόσιο χρέος θα συνεχίσει να αποκλιμακώνεται, κατά 8 ποσοστιαίες μονάδες». Οι στόχοι, πρόσθεσε, θα επιτευχθούν μεταξύ άλλων με την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και της φορο-αποφυγής, τομείς στους οποίους υπάρχουν ήδη ορατά αποτελέσματα με την ενίσχυση των ηλεκτρονικών συναλλαγών και τη μείωση του κενού ΦΠΑ από 23% το 2019 σε 15% το 2023.

«Δεν πρόκειται για μια μεταρρύθμιση «στα χαρτιά». Προχωρούμε με γοργούς ρυθμούς στην υλοποίησή της. Ήδη από την προηγούμενη εβδομάδα έχει ξεκινήσει πιλοτικά η διασύνδεση των ταμειακών μηχανών με τα POS. Kαι μέσα στο Φεβρουάριο θα επεκταθεί. Εντός του Φεβρουαρίου θα εκδοθούν επίσης όλες οι Υπουργικές Αποφάσεις για την άμεση εφαρμογή του νέου πλαισίου για το λαθρεμπόριο καυσίμων. Μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2024 θα έχει προχωρήσει η υλοποίηση της καθολικής εφαρμογής του MyData. Και συνεχίζουμε με την ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο του λεγόμενου «Πυλώνα 2» της διεθνούς φορολογικής μεταρρύθμισης, με τον οποίο θεσπίζεται ελάχιστη φορολογία 15% για τα κέρδη των πολυεθνικών. Η εμπειρία της προηγούμενης δεκαετίας δείχνει ότι χωρίς δημοσιονομική σοβαρότητα δεν πάμε πουθενά», σημείωσε ο κ. Χατζηδάκης.

2. Αναπτυξιακές πολιτικές. Προβλέπεται για το 2024 αύξηση 15% στις επενδύσεις, χάρη και στη συμβολή του Ταμείου Ανάκαμψης. Οι πρωτοβουλίες που προωθούνται στον τομέα αυτό περιλαμβάνουν:

Νομοσχέδιο με το οποίο θα ενισχύονται τα κίνητρα για συγχωνεύσεις επιχειρήσεων, θα διευρύνεται το πεδίο εφαρμογής τους ώστε να καλύπτουν περισσότερες περιπτώσεις και θα απλοποιείται το θεσμικό πλαίσιο «ώστε η αγορά να αποκτήσει καλύτερη αίσθηση των ευκαιριών στον συγκεκριμένο τομέα».

Μεταρρύθμιση για το εθνικό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) που αποσκοπεί στην συγκεντρωτική καταγραφή, εκσυγχρονισμό και αναθεώρηση των σχετικών διατάξεων πενήντα ετών, στην κατάργηση ανενεργών ή αναποτελεσματικών ρυθμίσεων και στην απλοποίηση των αντίστοιχων διαδικασιών χρηματοδότησης των έργων του ΠΔΕ.

Περαιτέρω εξυγίανση και ενίσχυση της ευρωστίας του τραπεζικού συστήματος. Περιλαμβάνει την πρόσφατη παρέμβαση για τα κόκκινα δάνεια και την ενίσχυση του ανταγωνισμού στο τραπεζικό σύστημα, καθώς και την υλοποίηση της αποεπένδυσης του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας από το μετοχικό κεφάλαιο των τραπεζών. Εντός των επομένων μηνών αναμένεται να προχωρήσει η διαδικασία στην Τράπεζα Πειραιώς.

Αποτελεσματικότερη διαχείριση της δημόσιας περιουσίας. Ήδη παρουσιάστηκε το νομοσχέδιο με το οποίο ρυθμίζεται το καθεστώς αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας που βρίσκεται σε παραθαλάσσιες περιοχές. Στο αμέσως επόμενο διάστημα προχωρεί η εισαγωγή του Διεθνούς Αεροδρομίου Αθηνών στο Χρηματιστήριο, ενώ δρομολογείται η δημιουργία Εθνικού Επενδυτικού Ταμείου στο πλαίσιο του Υπερταμείου και τον εκσυγχρονισμό των δημόσιων επιχειρήσεων και οργανισμών που λειτουργούν υπό την ομπρέλα του Υπερταμείου. «Θέλουμε να δημιουργήσουμε «μικρές ΔΕΗ», με στόχο την επιχειρηματική ευελιξία και την καταπολέμηση κακών πρακτικών που εμποδίζουν την περαιτέρω ανάπτυξή τους», τόνισε ο υπουργός.

Απαντώντας δε σε ερωτήσεις, ανέφερε ότι οι επενδυτές θα επιλέξουν τους τομείς στους οποίους θα τοποθετήσουν τα χρήματά τους αλλά και ότι υπάρχει σαφές ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στον αγροδιατροφικό τομέα, την φαρμακοβιομηχανία, τα logistics ενώ όλες οι χώρες της ΕΕ δίνουν έμφαση στην ψηφιοποίηση και την πράσινη οικονομία.

3. Κοινωνική πολιτική. «Θα συνεχίσουμε να αυξάνουμε το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών στηριζόμενοι όμως στα θεμέλια μιας σοβαρής οικονομικής πολιτικής. Όχι δημαγωγώντας», ανέφερε ο κ. Χατζηδάκης σημειώνοντας μεταξύ άλλων την αύξηση των μισθών στο Δημόσιο μετά από 14 χρόνια και τις ανακοινώσεις που προηγήθηκαν για στήριξη των νέων γονιών, οι οποίες εντάσσονται σε ένα νέο κοινωνικό πακέτο της κυβέρνησης ύψους 441 εκατ. ευρώ για το 2024. Παράλληλα στον προϋπολογισμό του 2024 προβλέπεται αύξηση των δαπανών για την Παιδεία κατά 255 εκατ. ευρώ και 20% αύξηση της επιχορήγησης προς τα νοσοκομεία (επιπλέον 481 εκατ. ευρώ).

«Έχουμε ακόμη δρόμο μπροστά μας και δεν αγνοούμε τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε. Ωστόσο, μπορούμε πλέον με ασφάλεια να πούμε ότι έχουμε αφήσει τα χειρότερα πίσω μας. Έχουμε ένα μοναδικό παράθυρο ευκαιρίας για να αλλάξουμε την ελληνική οικονομία και να την ανακατευθύνουμε προς ένα νέο παραγωγικό μοντέλο ταχείας, βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης. Και γιατί όχι – του χρόνου να πετύχουμε το threepeat στην κατάταξη του Economist», κατέληξε ο υπουργός.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.