Νομοθετική ρύθμιση που θα μειώνει κατά 50% τις χρεώσεις των τραπεζών στα POS προανήγγειλε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ.

Η σχετική τροπολογία αναμένεται να κατατεθεί αυτή την εβδομάδα ή το αργότερο την επόμενη στη Βουλή.

Όπως είπε ο κ. Χατζηδάκης, οι χρεώσεις στα μικρά ποσά είναι μεγάλες και κατόπιν συζητήσεων αποφασίστηκε η νομοθετική ρύθμιση που θα τις μειώνει κατά 50% για ποσά έως 10 ευρώ.

Φορολογικές δηλώσεις

Για τις φορολογικές δηλώσεις ο κ. Χατζηδάκης είπε ότι εντός της εβδομάδας ανοίγει η πλατφόρμα για την υποβολή τους και ξεκαθάρισε ότι δε θα δοθεί παράταση μετά την 31η Ιουλίου, οπότε λήγει η προθεσμία για την υποβολή τους.

Ο κ. Χατζηδάκης ξεκαθάρισε επίσης ότι δεν θα δοθεί παράταση στη διασύνδεση POS - ταμειακών μηχανών και πρόσθεσε ότι στις 2 Μαΐου θα εκδοθεί εγκύκλιος με όλες τις λεπτομέρειες.

Συμπλήρωσε ότι η εφορία ξεκίνησε να ειδοποιεί τους 25.000 «εξαφανισμένους» που δεν έχουν κλείσει ραντεβού και πως ήδη έχουν μπει πρόστιμα.

Τέλος, προανήγγειλε αλλαγές από το 2025 και στα πρόστιμα που επιβαρύνουν όσους καθυστερούν την εξόφληση των ετήσιων τελών κυκλοφορίας. Σήμερα επιβάλλεται πρόστιμο ισόποσο με τα τέλη κυκλοφορίας από την 1η ημέρα καθυστέρησης και από του χρόνου θα επιβάλλεται κλιμακωτά.

Πηγή: skai.gr

