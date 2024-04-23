Υποψήφιος για την προεδρία του ΣΕΒ ο Σπύρος Θεοδωρόπουλος

Την υποψηφιότητα του για την Προεδρία του ΣΕΒ ανακοίνωσε ο Σπύρος Θεοδωρόπουλος. Όπως αναφέρει, δεσμεύεται να συνεχίσει στην ίδια, σταθερή πορεία ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας και των επιχειρήσεων, που ο Σύνδεσμος ακολουθεί για περισσότερο από έναν αιώνα.

Η δήλωση Θεοδωρόπουλου

Ανακοινώνω σήμερα με χαρά και αίσθηση ευθύνης, την πρόθεσή μου να είμαι υποψήφιος στις επερχόμενες εκλογές για την Προεδρία του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών. Ενημέρωσα ήδη εχθές ως όφειλα, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου.

Η απόφασή μου αυτή έρχεται σε συνέχεια της δραστηριοποίησής μου επί 21 χρόνια ως μέλος του Δ.Σ. του ΣΕΒ, εκ των οποίων τα 10 τελευταία από τη θέση του Αντιπροέδρου με αρμοδιότητα τα εργασιακά.

Οι επιτυχίες του ΣΕΒ τα τελευταία χρόνια ήταν πολλές. Προασπίσαμε αποτελεσματικά τα συμφέροντα των μελών μας, ενώ ως κοινωνικοί εταίροι συμβάλαμε σημαντικά στη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής και στην πρόοδο της Ελληνικής οικονομίας.

Δεν είναι τυχαίο, ότι για δεκαετίες ολόκληρες, ο ΣΕΒ αναγνωρίζεται ως ο πιο έγκυρος εκπρόσωπος της ιδιωτικής πρωτοβουλίας στην χώρα μας. Την τελευταία τετραετία εξάλλου ο αριθμός των μελών του ΣΕΒ ανήλθε σε πρωτοφανή επίπεδα.

Οι προκλήσεις όμως, που χρήζουν άμεσης και αποφασιστικής αντιμετώπισης, παραμένουν πολλές. Η ενεργειακή κρίση και η πράσινη μετάβαση, η συνεχής μείωση του μη μισθολογικού κόστους εργασίας, οι τιμές πρώτων υλών, η διατάραξη της εφοδιαστικής αλυσίδας λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων, η τεχνολογική εξέλιξη και ταυτόχρονα η έλλειψη εργατικού δυναμικού αλλά και η προάσπιση της ψυχικής υγείας των εργαζομένων, είναι μόνο κάποια από τα ζητήματα που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε, σε μια νέα, διαρκώς ευμετάβλητη πραγματικότητα.

Δεσμεύομαι από τον ρόλο του Προέδρου για τον οποίο υποβάλλω υποψηφιότητα, να συνεχίσω στην ίδια, σταθερή πορεία ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας και των επιχειρήσεων, που ο Σύνδεσμός μας ακολουθεί για περισσότερο από έναν αιώνα. Ταυτόχρονα, με το καινοτόμο πνεύμα που χαρακτηρίζει τη μέχρι σήμερα επιχειρηματική μου πορεία, θα σχεδιάσουμε και θα υλοποιήσουμε τις απαραίτητες αλλαγές, που θα χρειαστούν ώστε ο ΣΕΒ να αντιμετωπίσει επιτυχώς τις νέες προκλήσεις.

Είμαι απολύτως αισιόδοξος ότι θα καταφέρουμε στην επόμενη διετία να μεγιστοποιήσουμε την προστιθέμενη αξία για τα μέλη μας, να σχεδιάσουμε πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη της Ελληνικής επιχειρηματικότητας, και να συμβάλλουμε ουσιαστικά και στοχευμένα στην αντιμετώπιση των μεγάλων κοινωνικών ζητημάτων της χώρας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.