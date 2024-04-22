Στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΒ σήμερα 22 Απριλίου, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΣΕΒ, κ. Δημήτρης Παπαλεξόπουλος και ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΣΕΒ, κ. Ευθύμιος Βιδάλης, ανακοίνωσαν την πρόθεσή τους να μην διεκδικήσουν τρίτη συνεχόμενη θητεία στο τιμόνι του Συνδέσμου.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Δημήτρης Παπαλεξόπουλος ανέφερε τα εξής:

«Θέλω να πιστεύω ότι παραδίδουμε τον ΣΕΒ έχοντας συμβάλει με ουσιαστικό τρόπο στην περαιτέρω βελτίωση της αποτελεσματικότητάς του, συνεχίζοντας το έργο και τη δέσμευση των προηγούμενων Προέδρων για τη διαρκή ανανέωση και εξέλιξή του.

Σε μια περίοδο, όπου οι περισσότερες σταθερές της παγκόσμιας οικονομίας και της κοινωνίας δοκιμάζονταν, συνομιλήσαμε υπεύθυνα με την Πολιτεία, ενισχύσαμε την παρουσία του Συνδέσμου σε Ελλάδα και Ε.Ε., συνεισφέραμε με καλά δουλεμένες προτάσεις για μεταρρυθμίσεις, ενώ παράλληλα συνδράμαμε στην αντιμετώπιση σοβαρών κοινωνικών ζητημάτων, όπως για παράδειγμα στην υγειονομική κρίση και στις πλημμύρες της Θεσσαλίας, αναδεικνύοντας την επιχειρηματικότητα ως μέρος της λύσης στα σύνθετα ζητήματα της χώρας.

Τοποθετήσαμε στον πυρήνα των δράσεων μας την ψηφιακή επανάσταση, την καινοτομία, τη βιομηχανική ανάπτυξη και την πράσινη μετάβαση, την ισότητα και τη συμπερίληψη, την εταιρική υπευθυνότητα και τη βιώσιμη ανάπτυξη, την ενίσχυση των δεξιοτήτων αλλά και τη σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας. Ταυτόχρονα, εστιάσαμε στις σύγχρονες εργασιακές σχέσεις, στην επιχειρηματική εξωστρέφεια και την περιφερειακή ανάπτυξη, στην επενδυτική κινητοποίηση, στην απλοποίηση του επιχειρηματικού και φορολογικού περιβάλλοντος, στις αρτιότερες υποδομές, στην καλύτερη λειτουργία του ανταγωνισμού, ενισχύοντας σημαντικά τις παρεχόμενες υπηρεσίες στήριξης στα μέλη μας. Τέλος, διευρύναμε τη δεξαμενή των μελών μας, συμπεριλαμβάνοντας πλέον αρκετές νεοφυείς επιχειρήσεις, ενώ τα αντανακλαστικά του Συνδέσμου ενισχύθηκαν χάρη στον επαγγελματισμό των στελεχών μας, αλλά και των ομάδων εργασίας που καθοδήγησαν τα μέλη του Δ.Σ.

Οι προκλήσεις της επόμενης περιόδου αναμφίβολα παραμένουν μεγάλες και ο Σύνδεσμός μας καλείται να συνεχίσει να στηρίζει τα μέλη του, αξιοποιώντας την συσσωρευμένη εμπειρία, την ευχέρεια εκπροσώπησης διαφορετικών κλάδων και εταιρικών μεγεθών, αλλά και την τόλμη για νέες δράσεις. Βασιζόμενος σε αξίες που χαρακτηρίζουν διαχρονικά τον τρόπο λειτουργίας του, όπως την συνεννόηση και την σύνθεση απόψεων, ο ΣΕΒ χρειάζεται να συνεχίσει να παρεμβαίνει με όλες τις δυνάμεις του ενωμένες και με τις συλλογικές επιδιώξεις πολύ πιο πάνω από τις προσωπικές».



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.