Έξι προτάσεις για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ΕΕ, κατέθεσε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης, ο οποίος συμμετείχε στις συνεδριάσεις του άτυπου Eurogroup και Ecofin στη Γάνδη.

«Πρέπει να υιοθετήσουμε το δόγμα Ντράγκι και να κάνουμε ό,τι χρειαστεί για να ενισχύσουμε την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας», τόνισε ο υπουργός, ενώ, στη συζήτηση με θέμα την ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία διεξήχθη παρουσία του πρώην πρωθυπουργού της Ιταλίας και πρώην προέδρου της ΕΚΤ Μάριο Ντράγκι, ο κ. Χατζηδάκης εστίασε στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων της Κοινής Αγοράς με τρόπο που να διασφαλίζει τον υγιή ανταγωνισμό και την απελευθέρωση δυνατοτήτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Ο κ. Χατζηδάκης κατέθεσε τις εξής προτάσεις:

Ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης.

Προώθηση της ένωσης κεφαλαιαγορών.

Κοινή ευρωπαϊκή πολιτική στην ενέργεια, και ιδιαίτερα στα ενεργειακά δίκτυα.

Επανεξέταση της πολιτικής επιδοτήσεων για να μην υπονομεύεται η καινοτομία.

Εξισορρόπηση της πολιτικής επιδοτήσεων από ένα Ευρωπαϊκό Επενδυτικό Ταμείο (European Sovereignty Fund).

Ευρωπαϊκή πολιτική προμήθειών, όπου αυτό είναι δυνατόν, με βάση τις κοινές προμήθειες που έγιναν πρόσφατα για τα εμβόλια και το φυσικό αέριο.

Όλα αυτά, όπως σημείωσε ο Έλληνας υπουργός, τα μέτρα είναι αναγκαία και επείγοντα, καθώς υποχωρεί η ανταγωνιστικότητα της ΕΕ προς όφελος των ανταγωνιστών της σε διεθνές επίπεδο.

Στη συζήτηση που διεξήχθη στο πλαίσιο του Eurogroup αναφορικά με την ενοποίηση των ευρωπαϊκών κεφαλαιαγορών, ο κύριος Χατζηδάκης τόνισε ότι ακόμα και αν δεν συμφωνούμε σε όλα τα επιμέρους θέματα, θα πρέπει να αντιληφθούμε ότι ο κατακερματισμός των αγορών κεφαλαίου έχει αρνητικές επιπτώσεις στην ανταγωνιστικότητα και στην εξεύρεσή κεφαλαίων για ανάπτυξη. Συνεπώς, θα πρέπει να επιδείξουμε υψηλό επίπεδο φιλοδοξίας και να κάνουμε σημαντικά βήματα προς αυτήν την κατεύθυνση. «Οι αγορές και οι επενδυτές δεν περιμένουν από εμάς μια δήλωση προθέσεων, αλλά πράξεις χωρίς καθυστέρηση» κατέληξε ο υπουργός.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης για τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ), ο κ. Χατζηδάκης τόνισε ότι η προώθηση της κοινωνικής συνοχής θα πρέπει να παραμείνει κεντρικός πυλώνας των δραστηριοτήτων της Τράπεζας, χωρίς να αγνοείται η πράσινη μετάβαση. Παράλληλα, τάχθηκε υπέρ μιας εντολής (mandate) από την ΕΕ προς την ΕΤΕπ προκειμένου να χρηματοδοτήσει περισσότερα έργα σχετιζόμενα με την άμυνα. «Δεδομένης της πιεστικής ανάγκης αναβάθμισης των αμυντικών μας δυνατοτήτων στην ΕΕ, πιστεύουμε θα πρέπει να μην αμφισβητηθεί η στροφή που προσπαθεί να κάνει η Τράπεζα προς αυτή την κατεύθυνση», τόνισε. Ο κ. Χατζηδάκης σημείωσε, επίσης, τη σταθερή ανάγκη για χρηματοδότηση ενεργειακών έργων που διασυνδέουν τις χώρες της ΕΕ μεταξύ τους, καθώς και με χώρες της Αφρικής και της Μέσης Ανατολής.

Στο περιθώριο των συνεδριάσεων ο κ. Χατζηδάκης είχε συνάντηση με τον Εκτελεστικό Διευθυντή του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM) Pierre Gramegna.

