Wall Street: Κλείσιμο χωρίς κατεύθυνση

Μεικτές τάσεις επικράτησαν χθες Παρασκευή στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, όπου οι δείκτες S&P 500 και Dow Jones σκαρφάλωσαν ξανά σε ιστορικά υψηλά.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 62,42 μονάδων (+0,16%), στις 39.131,53 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 44,80 μονάδων (–0,28%) στις 15.996,82 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με οριακή άνοδο 1,77 μονάδων (+0,03%) στις 5.088,80 μονάδες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

