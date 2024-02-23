Εβδομαδιαία άνοδος 0,56% και κέρδη 9,29% από τις αρχές του 2024 στο χρηματιστήριο

Με ήπια άνοδο 0,56%, έκλεισε η χρηματιστηριακή αγορά την εβδομάδα που τελειώνει, κλείνοντας θετικά για πέμπτη συνεχή εβδομάδα, στη διάρκεια των οποίων ο βασικός δείκτης κερδίζει 5,46%, ενώ από τις αρχές του 2024 σημειώνει άνοδο 9,29%.

Σημάδια κόπωσης παρουσίασε η χρηματιστηριακή αγορά παρά το διεθνές θετικό κλίμα, με τους επενδυτές να κρατούν στάση αναμονής, ενώ απορροφήθηκαν οι ρευστοποιήσεις για καταγραφή βραχυχρονίων κερδών.

Το κλίμα στις διεθνείς αγορές ήταν ανοδικό με καταγραφή ιστορικών ρεκόρ. Σε νέα ιστορικά υψηλά έκλεισαν την Πέμπτη ο Dow Jones και ο S&P 500, καταγράφοντας το 13ο ρεκόρ και το 12ο ρεκόρ του 2024, αντιστοίχως. Επίσης και ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 κατέγραψε νέο ιστορικό υψηλό, αλλά και ο δείκτης Nikkei, ξεπέρασε το ιστορικό του υψηλό, το οποίο ανάγεται στα τέλη του 1989.

Η εγχώρια αγορά έχει στραμμένη την προσοχή της στην επερχόμενη διάθεση μετοχών της Τραπέζης Πειραιώς στα πλαίσια της αποεπένδυσης του ΤΧΣ από την τράπεζα.

Την ίδια ώρα συνεχίζεται η ανακοίνωση καλών αποτελεσμάτων από τις εισηγμένες (Coca Cola HBC, Τιτάν, ΟΤΕ) για την οικονομική χρήση του 2023.O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε την εβδομάδα στις 1.413,26 μονάδες, έναντι 1.405,32 μονάδων της προηγούμενης εβδομάδας, σημειώνοντας εβδομαδιαία άνοδο 0,56%. Από τις αρχές του 2024 ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης καταγράφει κέρδη 9,29%, ενώ από τις αρχές Φεβρουαρίου ενισχύεται σε ποσοστό 3,35%.

Ο δείκτης της υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE/ASE 25 έκλεισε την εβδομάδα με άνοδο 0,52% και από τις αρχές του 2024 ενισχύεται 9,92%. Ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης FTSE MID έκλεισε με εβδομαδιαία οριακή πτώση 0,03%, ενώ από τις αρχές του έτους κερδίζει 6,50%.

Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε την εβδομάδα με άνοδο 0,52%, ενώ από τις αρχές του 2024 σημειώνει κέρδη 16,09%.

Η συνολική αξία των συναλλαγών στις συνεδριάσεις αυτής της εβδομάδος διαμορφώθηκε στα 547,263 εκατ. ευρώ, ενώ η μέση ημερήσια αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 109,453 εκατ. ευρώ, από 110,555 εκατ. ευρώ της περασμένης εβδομάδος.

Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς την εβδομάδα αυτή κατά 350 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκε στα 97,539 δισ. ευρώ, ενώ από τις αρχές του έτους είναι αυξημένη κατά 9,652 δισ. ευρώ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.