Υπ. Εργασίας: Τι ισχύει για την αναστολή συμβάσεων εργασίας σε πυρόπληκτες, πλημμυροπαθείς στον κλάδο της γουνοποιίας

Διευκρινίσεις για την εφαρμογή του μέτρου της αναστολής συμβάσεων εργασίας εργαζομένων πυρόπληκτων και πλημμυροπαθών επιχειρήσεων, της αναστολής συμβάσεων εργασίας στον κλάδο της γουνοποιίας, καθώς και για τον προγραμματισμό πληρωμών στους δικαιούχους αποζημίωσης ειδικού σκοπού στο πλαίσιο του μέτρου της αναστολής, ανακοίνωσε το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Ειδικότερα, στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» θα υποβάλλονται από 8/12/2023 έως και 12/12/2023 υπεύθυνες δηλώσεις από εργαζόμενους για τον μήνα Δεκέμβριο 2023 που ανήκουν στις περιοχές οι οποίες επλήγησαν από τις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου.

Από 13/12/2023 και μέχρι το τέλος του μήνα, ισχύει η προαναγγελία της αναστολής.

Για τον μήνα Οκτώβριο 2023, δίνεται η δυνατότητα υποβολής υπεύθυνων δηλώσεων των επιχειρήσεων που επλήγησαν από τις πυρκαγιές και τις πλημμύρες απολογιστικά εντός του χρονικού διαστήματος από 1/12/2023 έως και 4/12/2023.

Για τον μήνα Νοέμβριο 2023, δίνεται η δυνατότητα υποβολής υπεύθυνων δηλώσεων των επιχειρήσεων που επλήγησαν από τις πυρκαγιές και πλημμύρες απολογιστικά εντός του χρονικού διαστήματος από 5/12/2023 έως και 7/12/2023.

Επίσης, από 8/12/2023 έως και 12/12/2023. το Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» θα είναι διαθέσιμο για την υποβολή υπεύθυνων δηλώσεων των επιχειρήσεων για συμβάσεις εργασίας εργαζομένων στις επιχειρήσεις-εργοδότες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της γουνοποιίας για τον μήνα Δεκέμβριο 2023.

Από 13/12/2023 και μέχρι το τέλος του μήνα, ισχύει η προαναγγελία της αναστολής.

Τέλος, την Παρασκευή 1 Δεκεμβρίου 2023, το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης θα προχωρήσει σε συμπληρωματική πληρωμή αποζημίωσης ειδικού σκοπού, συνολικού ποσού 144.984,00 ευρώ, σε δικαιούχους εργαζόμενους, των οποίων οι συμβάσεις έχουν τεθεί σε αναστολή για τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο και δεν είχαν λάβει τη σχετική αποζημίωση με τις ήδη πραγματοποιηθείσες πληρωμές.

Πηγή: skai.gr

