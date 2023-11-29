Ικανοποίηση για το επενδυτικό συνέδριο του Χρηματιστηρίου Αθηνών στο Λονδίνο

Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Ικανοποίηση για το αυξημένο ενδιαφέρον επενδυτών στο δεύτερο συνέδριο που διοργάνωσε με τη Morgan Stanley στην έδρα της τράπεζας στο Λονδίνο, εξέφρασε ο διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών Γιάννος Κοντόπουλος.

Μιλώντας από τη βρετανική πρωτεύουσα στο ΣΚΑΪ στο τέλος του συνεδρίου, το οποίο είχε ανοίξει τη Δευτέρα με συμμετοχή του Έλληνα πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ο κ. Κοντόπουλος σημείωσε πως το επενδυτικό ενδιαφέρον φέτος αφορούσε περισσότερους τομείς της ελληνικής οικονομίας.

Όπως ανέφερε, το συνέδριο αποδείχθηκε μία παρά πολύ καλή ευκαιρία να παρουσιαστεί η καινούρια επενδυτική εικόνα της Ελλάδας στους ξένους επενδυτές.

«Έτυχε κιόλας να έρθει αμέσως μετά την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας και καθώς νομίζω προδιαγράφονται οι πιθανότητες μιας αναβάθμισης της δικιάς μας χρηματιστηριακής αγοράς προς τις αναπτυγμένε αγορές μέσα στα επόμενα χρόνια. Όλο αυτό βοήθησε στο να παρουσιαστεί μια πολύ καλή εικόνα», είπε ο κ. Κοντόπουλος,

Πρόσθεσε πως αυτό που κάνει τη διαφορά είναι η εικόνα της ελληνικής οικονομίας, με ρυθμούς ανάπτυξης αρκετά υψηλότερους από την υπόλοιπη Ευρώπη.

Σημειώνοντας ότι ο αριθμός των εισηγμένων εταιρειών που εκπροσωπήθηκαν στο συνέδριο ήταν πολύ μεγαλύτερος από πέρυσι, σημείωσε πως περισσότεροι και υψηλότερης ποιότητας ήταν και οι επενδυτές που παρέστησαν. Έκανε λόγο για χαρακτηριστικά της συμμετοχής «που μας λένε ότι το ενδιαφέρον συνεχώς αυξάνεται για την Ελλάδα και βέβαια γιατί έχουμε αυτή τη διαφοροποίηση και τη μετάβαση στην καινούρια επενδυτική πίστα, η οποία νομίζω θα αλλάξει και την εικόνα γενικότερα της αγοράς».

Στο ερώτημα για το ποιοι τομείς της οικονομίας που εκπροσωπούνταν από τις εισηγμένες εταιρείες τράβηξαν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, ο κ. Κοντόπουλος παρατήρησε: «Το ενδιαφέρον (να πούμε) θα ήταν ότι δεν είχαμε αυτή την επικέντρωση που συνήθως είχαμε στο παρελθόν. Δηλαδή η Ελλάδα, τουλάχιστον η χρηματιστηριακή αγορά της, είναι τραπεζοβαρής. Το γεγονός ότι είχαμε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για διαφορετικούς τομείς της οικονομία που αντιπροσωπεύονται στο χρηματιστήριο από μόνο του νομίζω είναι μια πάρα πολύ θετική εξέλιξη».

Κληθείς να σχολιάσει τη βαρύτητα που προσέδωσε στο συνέδριο η παρουσία του πρωθυπουργού, ο επικεφαλής του ελληνικού Χρηματιστηρίου σχολίασε ότι «πάντα κάνει τη διαφορά» και συμπλήρωσε:

«Αυτό το οποίο νομίζω αλλάζει σημαντικά, άλλαξε την εικόνα επίσης ριζικά, είναι ότι πια όσο περίεργο και να φαίνεται η Ελλάδα συνδέεται με τη λέξη σταθερότητα».

Πηγή: skai.gr

