Τι θα ισχύσει με το τέλος του επιτηδεύματος - Ποιοι πληρώνουν, ποιοι γλιτώνουν

Του Χρυσόστομου Τσούφη

Από την ψήφιση του φορολογικού νομοσχεδίου – η οποία αναμένεται να γίνει στα μέσα της ερχόμενης εβδομάδας – ξεκινά η αντίστροφή μέτρηση για την κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος.



Μετά και τις τελευταίες διορθώσεις προβλέπεται ότι όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες κι αυτοαπασχολούμενοι, ανεξάρτητα από το ύψος των εισοδημάτων που δηλώνουν και το είδος της επαγγελματικής τους δραστηριότητας , θα πληρώσουν τέλος επιτηδεύματος μειωμένο κατά 50% για τα εισοδήματα του 2023 και 2024 – δηλαδή στις φορολογικές δηλώσεις του 2024 και 2025. Από το 2026 , για τα εισοδήματα δηλαδή του 2025, το τέλος επιτηδεύματος θα αποτελεί παρελθόν.



Το νομοσχέδιο αποκαλύπτει ποιους ακριβώς αφορά η εξαγγελία για μισό τέλος επιτηδεύματος και το νέο ύψος του:

· 800€ για νομικά πρόσωπα που ασκούν εμπορική επιχείρηση και έχουν την έδρα τους σε τουριστικούς τόπους και σε πόλεις ή χωριά με πληθυσμό έως 200.000 κατοίκους

· 1.000€ για νομικά πρόσωπα που ασκούν εμπορική επιχείρηση και έχουν την έδρα τους σε πόλεις με πληθυσμό πάνω από 200.000 κατοίκους.

· 325€ για τους επιτηδευματίες και ασκούντες ελευθέριο επάγγελμα

· 300€ για κάθε υποκατάστημα ετησίως, αν συστήνεται από επιτηδευματία και ασκούντα ελεύθερο επάγγελμα και 600€ ετησίως, αν συστήνεται από νομικό πρόσωπο που ασκεί εμπορική επιχείρηση



Ως υποκατάστημα, νοείται κάθε επαγγελματική εγκατάσταση του επιτηδευματία στην ημεδαπή, εκτός της έδρας της επιχείρησης, στην οποία ενεργείται παραγωγική ή συναλλακτική δραστηριότητα.

Δεν λογίζονται ως υποκαταστήματα, για την επιβολή του τέλους επιτηδεύματος, οι προσωρινοί εκθεσιακοί χώροι και οι πρόσκαιρες επαγγελματικές εγκαταστάσεις, που λειτουργούν για χρονικό διάστημα έως 30 ημέρες, οι επαγγελματικές εγκαταστάσεις που στεγάζονται σε διαφορετικούς ορόφους, συνεχόμενους ή μη, του ίδιου κτιριακού συγκροτήματος, οι εγκαταστάσεις τουριστικών καταλυμάτων εντός παραδοσιακών κτισμάτων, που λειτουργούν σε ξεχωριστά κτίρια, αλλά με ενιαία άδεια λειτουργίας, η οποία εντάσσεται ως ενιαία εγκατάσταση στην ίδια τουριστική μονάδα, καθώς και οι αγροτικές εκμεταλλεύσεις.



Ειδικά για τα φυσικά πρόσωπα που το εισόδημα τους προέρχεται από ατομική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ή ελευθέριο επάγγελμα και έχουν έγγραφη σύμβαση με μέχρι τρία φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα, ή 75% των ακαθάριστων εσόδων τους προέρχεται από ένα φυσικό ή/ και νομικό πρόσωπο το ύψος του τέλους επιτηδεύματος διαμορφώνεται ως εξής :

400€ εφόσον η έδρα σας βρίσκεται σε τουριστικό τόπο ή σε πόλεις-χωριά με πληθυσμό έως 200.000 κατοίκους,

500€ εφόσον η έδρα σας βρίσκεται σε πόλη με πληθυσμό πάνω από 200.000 κατοίκους και

300€ για κάθε υποκατάστημα.

Εξαιρούνται από την επιβολή του τέλους επιτηδεύματος τα πρόσωπα που ασκούν ατομική εμπορική επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα και παρουσιάζουν αναπηρία ίση ή μεγαλύτερη του 80% ή βρίσκονται στα πρώτα 5 έτη της επαγγελματικής τους δραστηριότητας ή δραστηριοποιούνται σε χωριά με έως 500 κατοίκους ή νησιά με έως 3.100 κατοίκους.

