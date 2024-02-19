Διακόσιες χιλιάδες ηλεκτρονικές επιστολές σε ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες με χρέη λιγότερα από 2.000€ θα στείλουν αυτήν την εβδομάδα οι υπηρεσίες του ΕΦΚΑ καλώντας τους είτε να εξοφλήσουν είτε να ρυθμίσουν τις οφειλές τους σε έως 24 δόσεις προκειμένου να μην χάσουν την ασφαλιστική τους ικανότητα

Στο email θα τονίζεται ότι εφόσον δεν προβούν στην τακτοποίηση των οφειλών τους έως τις 29 Φεβρουαρίου που λήγει η διορία δεν θα μπορούν να εξασφαλίσουν την ασφαλιστική ικανότητα για εκείνους και τα προστατευόμενα μέλη των οικογενειών τους.

Η διοίκηση του ΕΦΚΑ αποφάσισε την αποστολή των ηλεκτρονικών ειδοποιητηρίων στη συγκεκριμένη κατηγορία των οφειλετών λόγω του χαμηλού ύψους χρεών που είναι και πιο εύκολο (τουλάχιστον) να ρυθμιστούν.

Είναι χαρακτηριστικό ότι έως 500€ χρωστούν 165.000 ασφαλισμένοι κι από 501€ έως 2.000€ οι υπόλοιπες 35.000.

Επιπλέον «παραδοσιακά» οφειλέτες με λίγες οφειλές είναι και πιο εύκολα «προσβάσιμοι».

Τυχόν απώλεια της ασφαλιστικής ικανότητας σημαίνει ότι οι συγκεκριμένοι οφειλέτες θα έχουν μεν δικαίωμα πρόσβασης στις δημόσιες δομές υγείας όμως δεν θα δικαιούνται δωρεάν συμμετοχή στις εξετάσεις και στα φάρμακα στις επισκέψεις σε ιδιώτες γιατρούς.

Σε όσους περιμένουν ότι την τελευταία στιγμή θα δοθεί μια παράταση ή θα ληφθεί μια κάποια μέριμνα – όπως πέρυσι όταν και υπήρχε η δυνατότητα της μερικής καταβολής εισφορών και συγκεκριμένα υπέρ του κλάδου υγείας που αντιστοιχούσε στην κλάση που είχε επιλέξει ο ασφαλισμένος - , το μήνυμα της ηγεσίας του Υπουργείου Εργασίας είναι ότι επιστρέφουμε στην κανονικότητα αφού ο Covid δεν αποτελεί πια τόσο σημαντικό πρόβλημα ώστε να κλείνει η οικονομία κι ότι επιπλέον είναι και θέμα κοινωνικής δικαιοσύνης. Δεν μπορεί λένε στο υπουργείο και όσοι πληρώνουν εισφορές και όσοι δεν πληρώνουν να έχουν τις ίδιες απολαβές.

Αυτό πάντως που θα γίνει , είναι η ανάληψη νομοθετικής πρωτοβουλίας της επόμενες ημέρες από τη Δόμνα Μιχαηλίδου ώστε κατ' εξαίρεση να παρέχεται η δωρεάν συμμετοχή στα ευάλωτα άτομα, δηλαδή τα ανήλικα τέκνα των ασφαλισμένων , τα άτομα με αναπηρία και τους χρόνια πάσχοντες. Η εξαίρεση θα επεκταθεί και στους πληγέντες των φυσικών καταστροφών ( πυρκαγιές, πλημμύρες κτλ.)

Η επεξεργασία των στοιχείων δείχνει ότι με κίνδυνο άμεσης απώλειας ασφαλιστικής ικανότητας κινδυνεύουν 733.000 ασφαλισμένοι. Εκτός από τις 200.000 με χρέη έως 2.000€ :

-400.000 έχουν οφειλές 2001-15.000€

-130.000 έχουν οφειλές άνω των 15.000€





Πηγή: skai.gr

