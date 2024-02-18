ΑΑΔΕ: 651 έλεγχοι ανήμερα του Αγ. Βαλεντίνου σε όλη την Ελλάδα

Μια συντονισμένη επιχείρηση ελέγχων, σε 651 σημεία, σε μεγάλες πόλεις της Ελλάδας, πραγματοποίησαν 100 ομάδες ελεγκτών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, στις 14 Φεβρουαρίου, ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου.

Ελέγχθηκαν επιχειρήσεις των κλάδων παραγωγής και εμπορίας γλυκισμάτων και αρτοσκευασμάτων (ζαχαροπλαστεία κλπ), εμπορίας φυτών και ειδών δώρου (ανθοπωλεία), παροχής καλλωπιστικών υπηρεσιών (κομμωτήρια, κέντρα αισθητικής), λιανικού εμπορίου ενδυμάτων και υποδημάτων, εμπορίου κοσμημάτων, καθώς και εστίασης.

Στην επιχείρηση έλαβαν μέρος περισσότερες από 100 ομάδες ελεγκτών, με κεντρικό συντονισμό από την Αίθουσα Επιχειρήσεων της ΑΑΔΕ.

Οι έλεγχοι, αυτή τη φορά, έδειξαν μεγαλύτερη συμμόρφωση σε σχέση με το παρελθόν. Σχεδόν τα 3/4 των επιχειρήσεων εφάρμοζαν κανονικά τον νόμο, εκδίδοντας και διαβιβάζοντας αποδείξεις.

Εντοπίστηκαν 182 επιχειρήσεις με φορολογικές παραβάσεις, με το ποσοστό παραβατικότητας να φτάνει στο 28%. Σε 6 από αυτές, σε Αττική, Πάτρα, Ρόδο και Κομοτηνή, μπήκε λουκέτο για 48 ώρες.

