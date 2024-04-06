Για «τακτοποίηση μίας εκκρεμότητας» έκανε λόγο στον ΣΚΑΪ και στην εκπομπή «Καλημέρα» με τον Γιώργο Αυτιά, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης, με αφορμή την επανένταξη φορολογουμένων στις 120 δόσεις.

«Επειδή είχε υπάρξει ένα σύστημα εξαιρετικά αυστηρό την περίοδο που ήταν εδώ η τρόικα, κάποιοι συμπολίτες μας, οι οποίοι εξακολουθούν να πληρώνουν μέχρι σήμερα, δεν έχουν αντιληφθεί ότι έχασαν τις δόσεις τους. Είναι μέσα στο σύστημα και κινδυνεούν να βγουν. Ερχόμαστε και τακτοποιούμε αυτή την εκκρεμότητα. Δίνουμε τη δυνατότητα σε αυτούς τους 230.000 οφειλέτες να πληρώσουν αυτά που χρωστούν και να κλείσει αυτή η εκκρεμότητα οριστικά», πρόσθεσε.

«Πρόκειται για εκκρεμμότητες όπως τις περιέγραψα και όχι επανεκκίνηση των δόσεων», διευκρίνισε ο κ. Χατζηδάκης.

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών επιβεβαίωσε το δημοσίευμα της εφημερίδας «Καθημερινή», σύμφωνα με το οποίο φορολογούμενοι που δεν αμφισβητούν το αποτέλεσμα των ελέγχων και αποδέχονται τον επιπλέον φόρο που τους έχει προσδιοριστεί θα έχουν εκπτώσεις σε πρόστιμα και προσαυξήσεις.

Συμφωνα με τον κ. Χατζηδακη αν «ο φορολογούμενος αποδεχθεί την οφειλή στην αρχή της διαδικασίας θα έχει έκπτωση 50%, ενώ όσο καθυστερεί θα περιορίζεται η έκπτωση του προστίμου. Αν δεν ομολογήσει, θα πάει στο δικαστήριο και θα αποφανθεί η δικαιοσύνη».

«Το νομοσχέδιο είναι σε διαβούλευση μέχρι την επόμενη εβδομάδα. Θα λάβουμε υπόψιν όλες τις απόψεις», ανέφερε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, και επισήμανε ότι «το φορολογικό νομοσχέδιο αναμένεται να κατατεθεί την ερχόμενη εβδομάδα στη Βουλή, ενώ θα έχει ψηφιστεί μέχρι τις 20 Απριλίου».

Αναφερόμενος στον εξωδικαστικό μηχανισμό τόνισε ότι «τους τελευταίους μήνες λειτουργεί πάρα πολύ καλά» και «μέχρι τώρα έχουν κλείσει υποθέσεις για χρέη 29 δισ. ευρώ και σχεδόν 30.000 συμπολίτες μας έχουν καλυφθεί από τις ρυθμίσεις του εξωδικαστικού».

