Η Ζιμπάμπουε αλλάζει νόμισμα και υιοθετεί το «Gold Zig» για τον πληθωρισμό

Η Ζιμπάμπουε, που εδώ και μια εικοσαετία έχει βυθιστεί σε μια πολύ σοβαρή οικονομική κρίση, ανακοίνωσε σήμερα ότι υιοθετεί ένα νέο νόμισμα, το αποκαλούμενο ZiG, στη θέση του δολαρίου Ζιμπάμπουε, σε μια προσπάθεια να αντιμετωπιστεί ο πληθωρισμός και να σταθεροποιηθεί η οικονομία της χώρας.

Ο πληθωρισμός της Ζιμπάμπουε είναι ένας από τους υψηλότερους παγκοσμίους – επισήμως τον Μάρτιο ανερχόταν στο 55% αλλά πέρσι έφτασε σε τριψήφιο νούμερο, ξυπνώντας οδυνηρές μνήμες στους κατοίκους. Το 2008 ο ανεξέλεγκτος πληθωρισμός έφτασε στα 500 δισεκ. τοις εκατό: οι τιμές αυξάνονταν τόσο γρήγορα που οι υπάλληλοι στα καταστήματα άλλαζαν τις τιμές στα ράφια πολλές φορές την ημέρα.

«Αρχής γενομένης από σήμερα, οι τράπεζες θα μετατρέψουν τους λογαριασμούς στο νέο νόμισμα, τον Χρυσό της Ζιμπάμπουε» (Zimbabwe Gold ή ZiG) είπε ο κυβερνήτης της κεντρικής τράπεζας Τζον Μουσαγιαβάνου. Το μέτρο αυτό έχει ως στόχο να ευνοήσει «την απλούστευση, την εμπιστοσύνη και την προβλεψιμότητα» του οικονομικού συστήματος της Ζιμπάμπουε, πρόσθεσε, παρουσιάζοντας τα οκτώ νέα χαρτονομίσματα που θα κυκλοφορήσουν σε υποδιαιρέσεις από 1 μέχρι 200 ZiG.

Οι πολίτες θα έχουν στη διάθεσή τους 21 ημέρες προκειμένου να ανταλλάξουν τα παλαιά χαρτονομίσματα.

Το τοπικό νόμισμα απώλεσε σχεδόν το 100% της αξίας του έναντι του δολαρίου ΗΠΑ την περασμένη χρονιά. Σήμερα η ισοτιμία του είχε διαμορφωθεί στα 30.000 δολάρια Ζιμπάμπουε έναντι 1 δολαρίου ΗΠΑ (40.000 στη μαύρη αγορά), σύμφωνα με το παρατηρητήριο Zim Price Check.

Η οικονομία της χώρας παραπαίει εδώ και δυο δεκαετίες, λόγω έλλειψης ρευστού και τροφίμων. Τα 16 εκατομμύρια των κατοίκων είναι αντιμέτωποι με το φάσμα της γενικευμένης φτώχειας και την υψηλή ανεργία. Η χώρα είχε εγκαταλείψει και στο παρελθόν το δολάριο Ζιμπάμπουε και υιοθέτησε το δολάριο ΗΠΑ ως επίσημο νόμισμα. Το 2019 το δολάριο Ζιμπάμπουε επανήλθε, αλλά η εμπιστοσύνη σ’ αυτό δεν αποκαταστάθηκε ποτέ. Οι τιμές των αγαθών και των υπηρεσιών καθορίζονται με βάση το αμερικανικό δολάριο και οι περισσότεροι πολίτες προτιμούν να πληρώνονται στο αμερικανικό νόμισμα. Όσοι πληρώνονται σε τοπικό νόμισμα, σπεύδουν αμέσως στα ανταλλακτήρια συναλλάγματος, προκειμένου να προλάβουν μια νέα υποτίμηση.

Την Πέμπτη, ο πρόεδρος Έμερσον Μνανγκάγκουα επιθεώρησε τα αποθεματικά της Κεντρικής Τράπεζας, στα θησαυροφυλάκια της οποίας υπάρχει 1,1 τόνος χρυσού, σύμφωνα με τον Μουσαγιαβάνου. Η Κεντρική Τράπεζα διαθέτει και άλλους πολύτιμους πόρους, όπως διαμάντια, που ισοδυναμούν με 0,4 τόνο χρυσού. «Είναι προφανές ότι χρειαζόμαστε περισσότερο» χρυσό, εξήγησε ο οικονομολόγος Πρόσπερ Τσιταμπάρα, συγκρίνοντας τα αποθέματα αυτά με εκείνα γειτονικών χωρών, όπως της Νότιας Αφρικής, που είναι κατά πολύ μεγαλύτερα. Υποστήριξε ότι η κυβέρνηση θα πρέπει να σταματήσει να παίζει με το νόμισμα για να αντιμετωπίσει τον πληθωρισμό, να μειώσει τις δημόσιες δαπάνες και να προχωρήσει σε μεταρρυθμίσεις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

