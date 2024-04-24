Επιτάχυνση της αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας και επανεξέταση του πλαισίου για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις το φθινόπωρο, ύστερα από διάλογο με την αγορά ανήγγειλε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας σήμερα στο 2ο συνέδριο Real Estate που διοργανώνει ο όμιλος REAL Group.

«Η κυβέρνηση», τόνισε, «έχει ξεκινήσει την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας. Μέσω αυτής μπορούν να γίνουν επενδύσεις που θα ωφελήσουν το Δημόσιο και θα δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας. Η ΕΤΑΔ μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο σε αυτό. Έχουμε μείνει πίσω και πρέπει να τρέξουμε πολύ περισσότερο».

Η αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας εντάσσεται στις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης για την τόνωση της αγοράς ακινήτων, που έχουν ήδη υιοθετηθεί και περιλαμβάνουν τη μείωση του ΕΝΦΙΑ μεσοσταθμικά κατά 35%, την αναστολή του ΦΠΑ στις νέες οικοδομές η οποία έχει επεκταθεί μέχρι το τέλος του 2025, την κατάργηση του φόρου γονικών παροχών-δωρεών έως τις 800 χιλ. ευρώ για συγγενείς 1ου βαθμού, τα προγράμματα Εξοικονομώ, μέσω των οποίων έχουν πέσει στην αγορά πάνω από 2 δισ. ευρώ τα τελευταία χρόνια. Επίσης την αύξηση της έκπτωσης φόρου για δαπάνες ενεργειακής, λειτουργικής και αισθητικής αναβάθμισης κτιρίων αλλά και την προώθηση μεγάλων real estate επενδύσεων με πιο εμβληματική από αυτές, το Ελληνικό. Ο υπουργός επεσήμανε εξάλλου ότι η αγορά έχει ωφεληθεί και από τα αποτελέσματα της προσέλκυσης επενδύσεων από διεθνείς κολοσσούς (Amazon, Google, Pfizer, Microsoft, CISCO), καθώς και αυτές έχουν μία διάσταση real estate.

Αναφερόμενος στη στεγαστική πολιτική ο κ. Χατζηδάκης στάθηκε:

- Στην επανεκκίνηση της στεγαστικής πολιτικής με προγράμματα συνολικού ύψους 2,25 δισ. ευρώ και με πιο εμβληματικό το πρόγραμμα «Σπίτι Μου» για χαμηλότοκα ή άτοκα στεγαστικά δάνεια για νέους που ωφέλησε περισσότερα από 20.000 άτομα.

- Στο πιο σύγχρονο και βιώσιμο πλαίσιο για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις, το οποίο θα επανεξεταστεί το φθινόπωρο.

- Στην παρέμβαση για την Golden Visa με την αύξηση των ορίων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και στα τουριστικά νησιά στις 800.000 ευρώ και στις 400.000 στις υπόλοιπες περιοχές, με χαμηλότερο όριο (250.000) στα διατηρητέα, τα οποία έχουν ανάγκη από επενδυτικά κεφάλαια.

Ο κ. Χατζηδάκης υπογράμμισε τη στήριξη της κυβέρνησης στον κλάδο των ακινήτων, υπογραμμίζοντας ότι δεν υπάρχουν επενδύσεις δεύτερης κατηγορίας όπως θεωρούν ορισμένοι ότι είναι οι επενδύσεις στα ακίνητα. «Δεν μπορούμε να ενοχοποιούμε τις επενδύσεις στο real estate. Η οικονομία μας χρειάζεται επενδύσεις σε πολλούς και διαφορετικούς τομείς. Αρκεί αυτές να σέβονται τον νόμο και, φυσικά, το περιβάλλον», ανέφερε.

Επεσήμανε εξάλλου μύθους και fake news σε σχέση με την ελληνική αγορά real estate μέσω των οποίων, όπως είπε, ορισμένοι προσπαθούν να αμαυρώσουν την θετική εικόνα.

Πρώτος μύθος είναι ότι οι Άμεσες Ξένες Επενδύσεις σε ακίνητα οφείλονται στην Golden Visa. Η πραγματικότητα είναι ότι η Golden Visa αντιστοιχεί στο 7% των συναλλαγών στην αγορά ακινήτων. «Έχουμε πολύ μεγαλύτερες επενδύσεις που δεν στηρίζονται στην Golden Visa», τόνισε.

Δεύτερος μύθος είναι ότι στην Ελλάδα υπάρχει υπερεπένδυση στα ακίνητα σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, κάτι που υποστηρίζουν εκείνοι που υπονοούν ότι οι επενδύσεις σε ακίνητα είναι «δεύτερης κατηγορίας». Αυτό είναι λάθος, διότι είμαστε κάτω από τον μέσο όρο. Συγκεκριμένα, ενώ την τετραετία 2015-2018, το 42% των συνολικών επενδύσεων που έγιναν στην χώρα μας ήταν σε ακίνητα, την τετραετία 2019-2023 το ποσοστό αυτό έπεσε στο 35%. Ενώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση το αντίστοιχο ποσοστό είναι 51%. Άρα υπάρχουν περιθώρια περαιτέρω ενίσχυσης της αγοράς ακινήτων, ιδιαίτερα μετά την καθίζηση της περασμένης δεκαετίας.

«Καλωσορίζουμε», κατέληξε ο υπουργός, «όλες τις νόμιμες και προωθητικές για την οικονομία επενδύσεις: τις επενδύσεις των εφοπλιστών στη στεριά. Τις επενδύσεις στον βιώσιμο τουρισμό. Τις επενδύσεις στη βιομηχανία και τη μεταποίηση. Τις επενδύσεις στις νέες τεχνολογίες και στην καινοτομία. Τις επενδύσεις στο real estate. Είμαστε εδώ για να θέτουμε, φυσικά, τους κανόνες. Για να εφαρμόζουμε βέλτιστες διεθνείς πρακτικές. Για να θέτουμε όρια εκεί που απαιτούνται. Όπως κάναμε πρόσφατα με την Golden Visa. Είμαστε εδώ για να ακούσουμε προτάσεις, να υιοθετήσουμε ενδεχομένως κάποιες από αυτές και να προχωρήσουμε μπροστά στο δρόμο της ανάπτυξης».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.