Τις πρωτοβουλίες του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για τη μείωση προμηθειών κατά 50% μέσω POS, αναφέρεται με βίντεό του στο tik tok ο Κωστής Χατζηδάκης.

Εδικότερα στο βίντεο, αναφέρει:

Νομοθετούμε -και θα το κάνουμε αμέσως- τη μείωση κατά 50% των προμηθειών μέσω POS για επιχειρήσεις (ταξί, περίπτερα κτλ) που κάνουν συναλλαγές βασικά μέχρι 10 ευρώ.

«Μα φτάνει αυτό;» λένε ορισμένοι.

Ε, όπως και να το μετρήσουμε, είναι ένα βήμα μπροστά.

Και δεν είναι μόνο του.

Γιατί αυτή η πρωτοβουλία θα λειτουργεί παράλληλα με το σύστημα άμεσων πληρωμών IRIS, με βάση το οποίο οι επιχειρήσεις δίνουν πολύ πολύ μικρότερες προμήθειες σε σχέση με αυτές που καταβάλλουν μέσω των POS.

Και το ένα και το άλλο έχουν προχωρήσει μ’ αυτήν εδώ την Κυβέρνηση.

Βάλτε όποια ταμπέλα θέλετε!

Εγώ ξέρω ότι είναι δυο πολύ θετικές πρωτοβουλίες!

Δείτε το βίντεο:

