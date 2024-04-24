Άνοιξε σήμερα Τετάρτη το βιβλίο προσφορών για το νέο 30ετές ομόλογο, τον δεύτερο τίτλο τέτοιας διάρκειας που έχει εκδοθεί από το 2021. Το ελληνικό δημόσιο σκοπεύει να αντλήσει 2-2,5 δισ. ευρώ

Το αρχικό επιτόκιο διαμορφώνεται στις 175 μονάδες βάσης πάνω από το mid swap, δηλαδή 4,25%, ενώ την όλη διαδικασία της κοινοπρακτικής έκδοσης έχουν αναλάβει να «τρέξουν» οι BNP Paribas, BofA Securities, Deutsche Bank, Goldman Sachs Bank Europe, JP Morgan και Τράπεζα Πειραιώς.

Ο τίτλος έχει ημερομηνία λήξης στις 15 Ιουνίου 2054, ενώ στόχο είναι η άντληση 2-3 δισ. ευρώ - ανάλογα με το πώς θα κινηθούν οι προσφορές - και το επιτόκιο αναμένεται να διαμορφωθεί πάνω από το 4%.

Υπενθυμίζεται ότι στις 17 Απριλίου, ο ΟΔΔΗΧ είχε προχωρήσει σε επανέκδοση ελληνικών τίτλων λήξεως 4 Φεβρουαρίου 2035 αντλώντας 200 εκατ. ευρώ με την απόδοση να διαμορφώνεται στο 3,61%.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.