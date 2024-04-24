Λογαριασμός
Ανοιξε το βιβλίο προσφορών για το 30ετές ομόλογο - Στο 4,25% το αρχικό επιτόκιο

Το ελληνικό δημόσιο σκοπεύει να αντλήσει 2-2,5 δισ. ευρώ

Ομόλογο βιβλιο προσφορών

Άνοιξε σήμερα Τετάρτη το βιβλίο προσφορών για το νέο 30ετές ομόλογο, τον δεύτερο τίτλο τέτοιας διάρκειας που έχει εκδοθεί από το 2021. Το ελληνικό δημόσιο σκοπεύει να αντλήσει 2-2,5 δισ. ευρώ

Το αρχικό επιτόκιο διαμορφώνεται στις 175 μονάδες βάσης πάνω από το mid swap, δηλαδή 4,25%, ενώ την όλη διαδικασία της κοινοπρακτικής έκδοσης έχουν αναλάβει να «τρέξουν» οι BNP Paribas, BofA Securities, Deutsche Bank, Goldman Sachs Bank Europe, JP Morgan και Τράπεζα Πειραιώς.

Ο τίτλος έχει ημερομηνία λήξης στις 15 Ιουνίου 2054, ενώ στόχο είναι η άντληση 2-3 δισ. ευρώ - ανάλογα με το πώς θα κινηθούν οι προσφορές - και το επιτόκιο αναμένεται να διαμορφωθεί πάνω από το 4%.

Υπενθυμίζεται ότι στις 17 Απριλίου, ο ΟΔΔΗΧ είχε προχωρήσει σε επανέκδοση ελληνικών τίτλων λήξεως 4 Φεβρουαρίου 2035 αντλώντας 200 εκατ. ευρώ με την απόδοση να διαμορφώνεται στο 3,61%.

